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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
Il campionato portoghese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Rio Ave-Porto, in programma sabato 15 agosto alle ore 21:30. Le due squadre arrivano all'appuntamento con un avvio di stagione differente: il Porto ha conquistato i primi tre punti, mentre il Rio Ave è ancora fermo a quota zero.
La formazione di casa cercherà di sfruttare il fattore campo per reagire dopo l'esordio negativo, ma dovrà affrontare uno degli avversari più prestigiosi e ambiziosi del calcio portoghese. Il Porto, invece, vuole dare continuità alla propria partenza e mantenersi nelle zone alte della classifica.
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Il Rio Ave cerca il riscattoIl Rio Ave affronta la seconda giornata con l'obiettivo di conquistare i primi punti del campionato. Dopo un esordio senza punti, la squadra di casa potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per provare a mettere in difficoltà il Porto.
Servirà una prestazione particolarmente attenta, soprattutto nella fase difensiva, per contenere la qualità degli avversari e sfruttare al meglio le occasioni offensive.
Il Porto vuole continuare a vincereIl Porto arriva alla sfida con 3 punti già conquistati e vuole dare continuità al proprio esordio positivo. La formazione ospite punta a rimanere nelle zone alte della classifica e a confermare fin dalle prime giornate le proprie ambizioni.
La trasferta sul campo del Rio Ave rappresenta un'occasione importante per conquistare un altro successo, anche se sarà necessario affrontare la gara con la giusta concentrazione.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Rio Ave e Porto mette di fronte due squadre separate da tre punti dopo il primo turno. I padroni di casa sono alla ricerca della prima gioia stagionale, mentre gli ospiti vogliono mantenere il ritmo delle prime posizioni.
Il Porto parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore qualità della rosa, ma il Rio Ave proverà a sfruttare il fattore campo per rendere la partita più equilibrata.
Le probabili formazioni di Rio Ave-PortoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato portoghese.
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