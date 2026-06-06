I Millonarios partono favoriti contro un Aldosivi che cerca l'impresa per continuare il proprio cammino nella coppa nazionale
Quando il River Plate gioca al Monumental, l'attenzione del calcio argentino si sposta inevitabilmente a Buenos Aires. Domenica 7 giugno alle ore 22:00 i biancorossi tornano davanti ai propri tifosi per affrontare l'Aldosivi in una sfida di Copa Argentina che sulla carta sembra avere una favorita ben definita, ma che il torneo a eliminazione diretta rende comunque ricca di insidie. Da una parte una squadra abituata a convivere con pressioni e aspettative altissime, dall'altra un avversario che arriva senza nulla da perdere e con il desiderio di scrivere una delle sorprese più importanti della stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIVER PLATE-ALDOSIVI CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA RIVER PLATE-ALDOSIVI SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare River Plate-Aldosivi, in diretta TV e in streaming gratuito
Per gli iscritti a Bet365 sarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale.
Momento delle due squadre
Il River Plate si presenta all'appuntamento forte di una condizione complessivamente positiva. La formazione di Buenos Aires ha vinto sette delle ultime dieci partite ufficiali e arriva dal convincente 3-0 rifilato al Blooming in Copa Sudamericana. I numeri confermano una squadra solida, capace di controllare il possesso e di creare occasioni con continuità. L'unica macchia recente resta la sconfitta interna contro il Belgrano, ma il rendimento generale continua a essere quello di una formazione costruita per arrivare fino in fondo in ogni competizione.
L'Aldosivi attraversa invece una fase molto più complicata. Le statistiche delle ultime settimane raccontano una squadra che fatica tremendamente a vincere e che non è riuscita a conquistare nemmeno un successo nelle ultime dieci uscite ufficiali. I cinque pareggi ottenuti testimoniano una certa capacità di restare in partita, ma i soli quattro gol realizzati nello stesso periodo evidenziano problemi offensivi che preoccupano in vista di una trasferta così difficile. Per provare a sorprendere il River servirà una prestazione praticamente perfetta.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIVER PLATE-ALDOSIVI CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA RIVER PLATE-ALDOSIVI SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
© RIPRODUZIONE RISERVATA