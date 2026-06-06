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Momento delle due squadre

Il River Plate si presenta all'appuntamento forte di una condizione complessivamente positiva. La formazione di Buenos Aires ha vinto sette delle ultime dieci partite ufficiali e arriva dal convincente 3-0 rifilato al Blooming in Copa Sudamericana. I numeri confermano una squadra solida, capace di controllare il possesso e di creare occasioni con continuità. L'unica macchia recente resta la sconfitta interna contro il Belgrano, ma il rendimento generale continua a essere quello di una formazione costruita per arrivare fino in fondo in ogni competizione.

L'Aldosivi attraversa invece una fase molto più complicata. Le statistiche delle ultime settimane raccontano una squadra che fatica tremendamente a vincere e che non è riuscita a conquistare nemmeno un successo nelle ultime dieci uscite ufficiali. I cinque pareggi ottenuti testimoniano una certa capacità di restare in partita, ma i soli quattro gol realizzati nello stesso periodo evidenziano problemi offensivi che preoccupano in vista di una trasferta così difficile. Per provare a sorprendere il River servirà una prestazione praticamente perfetta.

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