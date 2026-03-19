La sfida NBA tra Rockets e Hawks si gioca alle 01:00 tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. I Houston Rockets cercano di sfruttare il fattore campo per trovare continuità e migliorare il rendimento stagionale, mentre gli Atlanta Hawks puntano a una vittoria in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e mettere pressione agli avversari.