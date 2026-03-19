La sfida NBA tra Rockets e Hawks si gioca alle 01:00 tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. I Houston Rockets cercano di sfruttare il fattore campo per trovare continuità e migliorare il rendimento stagionale, mentre gli Atlanta Hawks puntano a una vittoria in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e mettere pressione agli avversari.
La diretta streaming
Rockets-Hawks, diretta tv live della NBA: dove guardare lo streaming gratis
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Dove vedere Rockets-Hawks in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Rockets proveranno a imporre ritmo offensivo e pressione difensiva per mantenere alto il livello competitivo contro un avversario di qualità.
Gli Hawks, squadra esperta nella Eastern Conference, punteranno sulla gestione dei possessi e sul talento dei giocatori chiave per conquistare un successo importante in trasferta.
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