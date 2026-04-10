Rockets-Timberwolves Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Rockets-Timberwolves: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 10 aprile - 10:19

La sfida tra i Minnesota Timberwolves e gli Houston Rockets si presenta come uno degli incroci più interessanti di questo turno NBA, mettendo di fronte due squadre con ambizioni diverse ma già qualificate ai play-off. Da una parte Minnesota cerca continuità e conferme dopo una stagione comunque positiva, dall’altra Houston arriva con grande fiducia e l’obiettivo di consolidare il proprio status tra le contender della Western Conference.

Rockets-Timberwolves: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — ROCKETS TIMBERWOLVES NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Houston Rockets e Minnesota Timberwolves in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Rockets-Timberwolves nel palinsesto Live

Qui Timberwolves — I Timberwolves sono reduci da un periodo altalenante, con diverse sconfitte nelle ultime uscite e qualche difficoltà difensiva di troppo, come dimostrano i tanti punti concessi recentemente. Nonostante il talento offensivo guidato da Anthony Edwards e il contributo di giocatori come Julius Randle e Rudy Gobert, la squadra fatica a trovare continuità e solidità.

Qui Rockets — Situazione opposta invece per Houston, che arriva da una striscia vincente importante e con numeri offensivi di altissimo livello. I Rockets stanno vivendo uno dei momenti migliori della loro stagione, trascinati dall’esperienza e dal talento di Kevin Durant e dalla crescita di giovani come Amen Thompson e Jabari Smith Jr.. Il rendimento casalingo, inoltre, è un fattore chiave: Houston ha costruito gran parte del proprio successo tra le mura amiche, trasformando il campo in un vero punto di forza.