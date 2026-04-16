Lo streaming gratis della gara Rodez-Amiens: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 16 aprile - 09:10

La Ligue 2 propone una sfida con obiettivi opposti: Rodez-Amiens, in programma venerdì 13 aprile alle ore 20:00. Il Rodez, sesto con 45 punti, è in piena corsa playoff e punta a consolidare la propria posizione, mentre l’Amiens, diciassettesimo a quota 24 punti, ha bisogno di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Rodez, allenato da Didier Santini, si presenta con un 5-3-2 solido e organizzato, pronto a sfruttare le corsie laterali e la compattezza difensiva. Nagera e Baldé saranno i riferimenti offensivi, con il compito di concretizzare le occasioni create e mantenere la squadra nelle zone alte della classifica.

L’Amiens, guidato da Omar Daf, risponde con un 4-4-2 equilibrato, cercando di coprire gli spazi e ripartire con rapidità. Lobry e Averlant guideranno l’attacco, chiamati a sfruttare le opportunità e a rendere pericolosa la squadra in fase offensiva. Con 24 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per migliorare la propria situazione in classifica.

Le probabili formazioni di Rodez-Amiens — Ci si attende una partita combattuta, con il Rodez pronto a fare la gara sfruttando organizzazione e qualità, mentre l’Amiens cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede. La gestione dei momenti chiave e la capacità di finalizzare le occasioni saranno determinanti in un match che potrebbe dire molto per gli obiettivi di entrambe le squadre.

Rodez (5-3-2): Braat, Allan, Lipinski, Magnin, Jolibois, Galves, Joly, Benchama, Younoussa, Nagera, Baldé. Allenatore: Didier Santini

Amiens (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Hamache, Monconduit, Fofana, Lutin, Lobry, Averlant. Allenatore: Omar Daf