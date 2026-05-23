La sfida di tennis femminile tra Mirra Andreeva e Alizé Ferro è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca domenica 24 maggio alle ore 14:30. Un match interessante sulla terra rossa parigina tra una delle giovani più talentuose del circuito e una giocatrice esperta, molto solida soprattutto su questa superficie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Andreeva arriva a questo appuntamento con grande attenzione da parte degli addetti ai lavori. La giovane russa è considerata uno dei prospetti più brillanti del circuito WTA, grazie a un tennis già molto completo, fatto di solidità da fondo campo, intelligenza tattica e grande personalità.

La Ferro, invece, proverà a far valere la sua esperienza e la conoscenza della terra battuta. La francese cercherà di giocare con ordine e continuità, sfruttando il pubblico di casa e provando a mettere pressione alla giovane avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Andreeva cercherà di imporre il suo tennis completo e aggressivo, cercando di prendere subito il controllo degli scambi.

Ferro proverà invece a giocare con ordine e pazienza, cercando di allungare le azioni e sfruttare ogni occasione utile per restare in partita.

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