La sfida di tennis tra Sebastian Baez e Roman Andres Burruchaga è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un derby argentino sulla terra rossa parigina che promette equilibrio e intensità, con due giocatori molto abituati a esprimersi su questa superficie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Baez arriva a questo appuntamento con maggiore esperienza nel circuito ATP e con risultati importanti ottenuti negli ultimi anni sulla terra battuta. Il suo tennis fatto di intensità, copertura del campo e continuità da fondo lo rende particolarmente competitivo su questa superficie.

Burruchaga, invece, proverà a sfruttare entusiasmo e aggressività per mettere in difficoltà il connazionale. Il giovane argentino ha dimostrato di poter giocare un tennis molto dinamico, soprattutto negli scambi prolungati sulla terra.

Dove vedere Baez-Burruchaga in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Baez-Burruchaga sul palinsesto Live di Bet365

Il momento dei due tennisti

Baez cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso solidità e continuità da fondo campo, puntando sull’esperienza maturata nei grandi tornei.

Burruchaga, dal canto suo, proverà a rispondere con aggressività e intensità, cercando di restare competitivo negli scambi lunghi e sfruttare ogni occasione utile.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU