La sfida di tennis femminile tra Sara Bejlek e Sloane Stephens è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca domenica 24 maggio alle ore 15:30. Un incontro interessante sulla terra rossa parigina tra la giovane ceca e l’esperienza della campionessa americana, in una partita che promette intensità e ritmo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Bejlek arriva a questo appuntamento con grande fiducia e crescita costante nel circuito. La giovane ceca è una giocatrice molto efficace sulla terra battuta, con grande intensità da fondo campo e ottima capacità di reggere gli scambi lunghi tipici di questa superficie.

La Stephens, invece, porta in campo tutta la sua esperienza nei tornei del Grande Slam. L’americana è una giocatrice talentuosa, capace di alternare solidità difensiva e accelerazioni improvvise, e proverà a far valere il suo bagaglio tecnico nei momenti chiave.

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Il momento delle due tenniste

Bejlek cercherà di imporre il proprio ritmo da fondo campo, puntando su intensità e continuità negli scambi.

Stephens proverà invece a sfruttare esperienza e qualità nei colpi per prendere in mano la partita nei momenti decisivi.

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