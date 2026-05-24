La sfida di tennis tra Francisco Cerúndolo e Botic van de Zandschulp è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un match interessante sulla terra rossa parigina tra due giocatori solidi e capaci di adattarsi bene a scambi lunghi e intensi. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cerúndolo arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie alla sua crescita costante nel circuito ATP. L’argentino è un giocatore molto efficace sulla terra battuta, con un tennis aggressivo da fondo campo e una buona capacità di variare il ritmo.

Van de Zandschulp, invece, è un avversario molto solido e completo, capace di adattarsi a diverse superfici. L’olandese cercherà di giocare con ordine, sfruttando servizio e profondità dei colpi per provare a prendere il controllo degli scambi.

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Il momento dei due tennisti

Cerúndolo proverà a imporre il suo ritmo da fondo campo, sfruttando intensità e continuità negli scambi.

Van de Zandschulp cercherà invece di restare solido e sfruttare le occasioni nei momenti chiave per mettere pressione all’avversario.

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