Inizia il Roland Garros ed il calendario propone subito match interessanti al primo round. Lunedì 25 maggio si affronteranno due italiana, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Sulla terra battuta di Francia i due tennisti si affronteranno alle 11:00 di mattina: per scoprire come non perderti neanche un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di COBOLLI-PELLEGRINO SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Cobolli-Pellegrino in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cobolli-Pellegrino sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

è un giovanissimo tennista classe 2002, ancora in cerca dell'esperienza tale da poter competere a grandi livelli negli Slam. Nelle ultime partite giocate sulla terra battuta non gli è andata benissimo, mostrando qualche criticità su questa superficie. In 5 sfide disputate dal 28 aprile ha vinto soltanto due volte, acontro(1-2) e a Roma contro il francese Atmane (2-0). Pellegrino invece debutta in una livello didopo aver passato l'ultimo turno di qualificazione. Dopo l'indimenticabile settimana di Roma, il tennista classe '97 si è regalato una bella, che spera poter essere il più lungo possibile a partire da questo sentito derby tutto italiano. I, però, sorridono a Cobolli: in quattro incontri disputati, di cui il primo nel 2021, Cobolli ne ha vinti tre, di cui l'ultimo ilChi riuscirà ad avere la meglio in questo derby italiano affronterà nel secondo round il vincente del confronto tra Y. Wu e l'americano M. Giron.

E allora che aspetti? Guarda ora Cobolli-Pellegrino in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU