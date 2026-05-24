Non perdere Cobolli-Pellegrino: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Inizia il Roland Garros ed il calendario propone subito match interessanti al primo round. Lunedì 25 maggio si affronteranno due italiana, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Sulla terra battuta di Francia i due tennisti si affronteranno alle 11:00 di mattina: per scoprire come non perderti neanche un minuto del match, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriFlavio Cobolli è un giovanissimo tennista classe 2002, ancora in cerca dell'esperienza tale da poter competere a grandi livelli negli Slam. Nelle ultime partite giocate sulla terra battuta non gli è andata benissimo, mostrando qualche criticità su questa superficie. In 5 sfide disputate dal 28 aprile ha vinto soltanto due volte, a Madrid contro Medvedev (1-2) e a Roma contro il francese Atmane (2-0). Pellegrino invece debutta in un main draw a livello di Slam dopo aver passato l'ultimo turno di qualificazione. Dopo l'indimenticabile settimana di Roma, il tennista classe '97 si è regalato una bella avventura in un big title, che spera poter essere il più lungo possibile a partire da questo sentito derby tutto italiano. I precedenti, però, sorridono a Cobolli: in quattro incontri disputati, di cui il primo nel 2021, Cobolli ne ha vinti tre, di cui l'ultimo il 17 luglio 2023.
Il tabellone di Roland Garros GarrosChi riuscirà ad avere la meglio in questo derby italiano affronterà nel secondo round il vincente del confronto tra Y. Wu e l'americano M. Giron.
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