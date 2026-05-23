Il singolare femminile di Parigi inizia il 24 maggio, e tra i primi round più affascinanti c'è il confronto tra Lucia Bronzetti e Marie Bouzkova. Il confronto tra le due tenniste inizierà alle 11:00. Ricordiamo che la classe '98 è una delle tre tenniste presenti nel circuito, insieme a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di BRONZETTI-BOUZKOVA SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Bronzetti-Bouzkova in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Bronzetti-Bouzkova sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Alla sfida di domani mattinasi presenta probabilmente con un momento di forma migliore. Infatti, nonostante i risultati altalenanti ottenuti nell'ultimo periodo, si porta dietro un titolo a Bogotà e un quarto di finale strappato a Strasburgo. Risultati importantissimi per l'atleta ceca., invece, ha fatto fatica a qualificarsi contro Varvara Lepchenko e Katrina Zavatska. La tennista italiana, inoltre, non è nella sua confort zone a Roland Garros, dato che ha un bilancio di 0-4 nei match di primo turno qi, nonostante abbia superato questo ostacolo in ogni altro Slam.La tennista che vincerà la partita di domani mattina affronterà nel secondo turno del Roland Garros la vincitrice tra l'inglese F.e la brasiliana B.

E allora che aspetti? Guarda ora Bronzetti-Bouzkova in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU