La sfida di tennis femminile tra Magdalena Fręch e Elena-Gabriela Ruse è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca domenica 24 maggio alle ore 14:20. Un incontro interessante sulla terra rossa parigina tra due giocatrici solide, pronte a contendersi il passaggio del turno in uno Slam molto competitivo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Fręch arriva a questo appuntamento con un tennis basato su ordine e continuità. La polacca è una giocatrice molto regolare, capace di difendere bene e di allungare gli scambi, caratteristica che sulla terra battuta può diventare un fattore importante.

La Ruse, invece, proverà a giocare con maggiore aggressività. La rumena ha un tennis più offensivo, con colpi incisivi da fondo campo e la volontà di chiudere i punti più rapidamente, cercando di evitare scambi troppo lunghi.

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Il momento delle due tenniste

Fręch cercherà di impostare il match sulla solidità e sulla continuità, provando a far giocare molte palle all’avversaria.

Ruse proverà invece a prendere in mano lo scambio con un tennis più aggressivo, cercando di comandare il gioco fin dai primi colpi.

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