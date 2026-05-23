Il primo round del Roland Garros regala diverse sfide interessanti già al primo turno. Tra queste, la sfida di domenica 24 maggio tra Mattia Bellucci e Quentin Halys. Per scoprire come seguire la sfida in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo. Il match inizierà alle 14:00.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Dopo leal primo turno neldel 2024 e del 2025, Mattiaproverà ad arrivare quanto più lontano possibile in questo circuito. Nonostante sia stato discontinuo in questa stagione e ha faticato a trovare successo nel circuito principale, si presenta da favorito al confronto contro Quentin Halys. Il francese, infatti,solo non, ma come evidenzia la sua carriera la terra battuta non rappresenta la sua comfort zone, come ad esempio è invece il cemento.ha infatti vintosu questa superficie in questa stagione, e nessuna è arrivata nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore. Bellucci e Halysed il confronto è stato vinto dall'italiano per 2-0 (6-2, 6-4).Il vincente della sfida di domenica affronterà il tennista che uscirà vittorioso dal confronto tutto francese tra U.e A.

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