La sfida di tennis femminile tra Emma Raducanu e Solana Sierra è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca domenica 24 maggio alle ore 14:20. Un match interessante sulla terra rossa parigina tra una giocatrice già campionessa Slam e una giovane in crescita che proverà a sorprendere. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Raducanu arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di ritrovare continuità nei grandi tornei. La britannica è una giocatrice di grande talento, capace di accelerazioni improvvise e colpi puliti, ma sulla terra battuta dovrà puntare soprattutto su solidità e gestione degli scambi.

La Sierra, invece, cercherà di giocare senza pressioni, sfruttando intensità e continuità da fondo campo. La giovane argentina proverà a mettere ritmo e a far lavorare l’avversaria nei movimenti prolungati tipici del clay.

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Il momento delle due tenniste

Raducanu cercherà di imporre la propria qualità tecnica e di prendere il controllo degli scambi quando possibile.

Sierra proverà invece a giocare con intensità e continuità, cercando di allungare i punti e mettere pressione all’avversaria.

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