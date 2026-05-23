Il primo round del Roland Garros regala già sfide molto interessanti. Tra queste c'è il confronto tra Lorenzo Sonego e il francese Pierre-Hugues Herbert. Il match si terrà domenica 24 maggio alle ore 16:00 sulla terra battuta di Francia. Per scoprire come seguire la sfida senza perderti neanche un minuto, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Lorenzo Sonego ha dovuto affrontareall'inizio della stagione, che lo hanno tenuto lontano dal campo per quasi tre mesi. Il ritorno in campo non è stato semplice: infatti,si presenta al Roland Garros dopo diverse sconfitte sulla terra battuta. L'ultima sfida è stata il 18 maggio contro Butvilas in Svizzera e ha perso 0-2 (3-6, 1-6). Prima ancora si registra la sconfitta sotto i colpi di Buse con lo stesso risultato e, andando più a ritroso, c'è la sconfitta contro il connazionale Bellucci al, terminato 1-2 (4-6, 6-1, 5-7). Dall'altro lato ci sarà, un avversario che potrebbe portare qualche difficoltà ma che vede l'italiano sicuramente favorito. Pierre Hugues-Herbert ha collezionato nove presenze nel tabellone principale del Roland Garros e vanta un record diIl vincente della sfida di domenica affronterà il tennista che uscirà vittorioso dal confronto tra R.e T.

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