Non perdere Spizzirri-Tiafoe: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
I primi match del Roland Garros regalano partite molto interessanti, tra cui il derby in salsa stelle e strisce tra Spizzirri e Tiafoe. La partita sulla terra battuta di Francia si terrà domani, 25 maggio, alle 11:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche un minuto di questo sentitissimo incontro, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriNovantaduesimo ATP e classe 2001, Elliot Spizzirri affronta una sfida intrigante della sua carriera sulla terra battuta del Roland Garros. Infatti, nell'ultimo periodo ha giocato prevalentemente sul cemento, raccogliendo risultati convincenti in giro per il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti. Soprattutto nel continente oceanico ha raccolto buone vittorie, battendo anche Wu, Borges e il cileno Garin. Si presenta con una diversa preparazione il suo avversario, Francis Tiafoe. Il classe '98 ha disputato buone sfide nell'ultimo mese su questa superficie, fermandosi soltanto contro il connazionale Paul a Houston il 4 aprile. Per abitudine e stato di forma, sembra proprio essere lui il principale candidato per la vittoria del match.
Il tabellone di Roland Garros GarrosChi lunedì mattina uscirà dal campo vincitore, affronterà al secondo round il vincente tra lo spagnolo Munar e Hurkacz.
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