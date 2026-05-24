I primi match del Roland Garros regalano partite molto interessanti, tra cui il derby in salsa stelle e strisce tra Spizzirri e Tiafoe. La partita sulla terra battuta di Francia si terrà domani, 25 maggio, alle 11:00 di mattina. Per scoprire come non perdere neanche un minuto di questo sentitissimo incontro, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di SPIZZIRRI-TIAFOE SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Spizzirri-Tiafoe in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Spizzirri-Tiafoe sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Novantaduesimoe classe 2001,affronta una sfida intrigante della sua carriera sulla terra battuta del Roland Garros. Infatti, nell'ultimo periodo ha giocato prevalentemente sul cemento, raccogliendo risultati convincenti in giro per il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti. Soprattutto nel continente oceanico ha raccolto buone vittorie, battendo anche Wu, Borges e il cileno. Si presenta con una diversa preparazione il suo avversario,. Il classe '98 ha disputato buone sfide nell'ultimo mese su questa superficie, fermandosi soltanto contro il connazionalea Houston il 4 aprile. Per abitudine e stato di forma, sembra proprio essere lui ilChi lunedì mattina uscirà dal campo vincitore, affronterà al secondo round il vincente tra lo spagnolo

E allora che aspetti? Guarda ora Spizzirri-Tiafoe in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU