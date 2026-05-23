La sfida di tennis femminile tra Clara Tauson e Daria Snigur è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca domenica 24 maggio alle ore 15:30. Un match interessante sulla terra rossa parigina tra due giocatrici giovani e talentuose, pronte a contendersi l’accesso al turno successivo in uno Slam prestigioso. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Tauson arriva a questo appuntamento con maggiore potenza e solidità nel suo tennis. La danese è una giocatrice aggressiva, capace di comandare gli scambi con il servizio e con i colpi da fondo, cercando di chiudere i punti rapidamente.

La Snigur, invece, proverà a rispondere con mobilità e capacità di reggere gli scambi. L’ucraina è una giocatrice combattiva, che punta su continuità e solidità per provare a mettere in difficoltà avversarie più potenti.

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Il momento delle due tenniste

Tauson cercherà di imporre il proprio gioco aggressivo e potente per comandare lo scambio.

Snigur proverà invece a resistere con solidità e intensità, cercando di allungare i punti e sfruttare eventuali errori dell’avversaria.

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