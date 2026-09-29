La Roma aveva bisogno soprattutto di vincere. Dopo una finale di Serie A Women's Cup sfuggita ai rigori e il pareggio contro il Leuven arrivato con parecchi rimpianti, il successo sul campo del Sassuolo ha permesso alle giallorosse di rimettersi immediatamente in moto. Il calendario, però, adesso alza parecchio il livello. Mercoledì 30 settembre alle 18:45, al Tre Fontane, arriva il Barcellona, campione d'Europa in carica e avversario più complicato della prima parte del cammino europeo della Roma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le catalane hanno cominciato la stagione senza praticamente sbagliare: cinque vittorie nelle prime cinque giornate di campionato e altri cinque gol segnati al Paris FC all'esordio europeo. Per la squadra di Piovani sarà quindi una serata completamente diversa da quella vissuta a Leuven. Servirà sfruttare le occasioni quando arriveranno, perché contro il Barcellona difficilmente saranno molte. Prima del calcio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Roma-Barcellona passa da Disney+: la Champions del Tre Fontane è in streaming

Sassuolo ha restituito la vittoria, adesso Piovani chiede qualcosa in più

Per vederebisognerà collegarsi a, piattaforma che trasmetterà la partita in esclusiva. Non è prevista quindi una diretta televisiva in chiaro. Il collegamento con il Tre Fontane accompagnerà gli spettatori verso il calcio d'inizio delle. Disney+ è accessibile attraverso l'app sui dispositivi compatibili e via browser, oltre che sulle Smart TV supportate. La partita potrà quindi essere seguita integralmente in, dall'ingresso in campo delle due squadre fino al fischio finale.L'inizio di stagione dellaha già lasciato qualche rimpianto. Il primo è arrivato nella finale della, quando le giallorosse hanno sprecato due reti di vantaggio prima di perdere ai rigori. Anche la prima europea ha avuto un finale difficile da digerire. Contro illa Roma ha avuto la possibilità di portare a casa l'intera posta anche nei minuti di recupero, ma il rigore fallito nel finale ha lasciato il risultato sull'1-1.

La risposta è arrivata in campionato. Vincere a Sassuolo ha permesso alla squadra di Piovani di avvicinarsi alla partita con il Barcellona con sensazioni differenti, anche se il livello dell'avversaria obbligherà inevitabilmente a cambiare qualcosa nell'interpretazione della gara. L'unica assenza rimane Alayah Pilgrim, ancora alle prese con un problema muscolare. Per il resto Piovani può affidarsi alle giocatrici utilizzate maggiormente in questo avvio.

Sassuolo, Italia - 27 settembre: Manuela Giugliano della Roma festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A Women tra Sassuolo e Roma allo Stadio Enzo Ricci il 27 settembre 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri - AS Roma/AS Roma via Getty Images)

Cinque su cinque in Liga e altri cinque gol in Europa: il Barcellona non ha rallentato

Sono cambiate alcune giocatrici, molto meno il rendimento. Ilcontinua a vincere e soprattutto a segnare con una facilità impressionante. Nelle prime cinque giornate disono arrivate altrettante vittorie, accompagnate da. Anche l'esordio in Champions ha seguito la stessa direzione: 5-2 al Paris FC e primi tre punti immediatamente messi in classifica.

Pere Romeu deve comunque gestire diverse assenze, tra le quali quelle di Laia Aleixandri e Vicky López. La notizia più importante riguarda però Aitana Bonmatí. La centrocampista è tornata a disposizione dopo il lungo stop e ha già riassaggiato il campo in campionato. Al Tre Fontane potrebbe arrivare anche il suo ritorno in Champions, probabilmente partendo ancora dalla panchina.

Barcellona, Spagna - 23 settembre: Kerolin del Barcellona festeggia con la compagna di squadra Caroline Graham Hansen dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della League Phase della UEFA Women’s Champions League 2026/27 tra Barcellona e Paris FC all’Estadi Johan Cruyff il 23 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Le probabili formazioni di Roma-Barcellona

dovrebbe confermare il. Baldi partirà tra i pali, con Bergamaschi, Antoine, Oladipo e Oliviero nella linea difensiva.e Greggi possono formare nuovamente la coppia di centrocampo, lasciando maggiore libertà asulla trequarti. Doms e Van Dooren dovrebbero completare il reparto alle spalle di Piemonte.

Il Barcellona dovrebbe presentarsi con il consueto 4-3-3. Cata Coll in porta, Paredes riferimento della difesa e Patri Guijarro al centro del gioco. Davanti Graham Hansen e Pina possono accompagnare Pajor. Bonmatí, appena rientrata, dovrebbe inizialmente essere gestita dalla panchina.

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Rieke, Greggi; Doms, Giugliano, Van Dooren; Piemonte. Allenatore: Gianpiero Piovani.

BARCELLONA (4-3-3): Cata Coll; M. González, Paredes, Torrejón, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Pina; Graham Hansen, Pajor, Arufe. Allenatore: Pere Romeu.

Dal Tre Fontane alle 18:45: le coordinate di Roma-Barcellona

Roma-BarcellonaUEFA Women's Champions League 2026/27League Phase2ªmercoledì 30 settembre 202618:45Tre Fontane, Roma