Qua non è solo calcio, qua è una notte che pesa. Rosario Central e Libertad si guardano negli occhi sapendo che non c’è spazio per scherzare: chi sbaglia resta indietro, chi prende la partita se la porta via. Mercoledì 6 maggio alle 00:00 si gioca in Argentina, ma il clima è quello delle grandi occasioni, di quelle partite che senti già prima di entrare in campo. Il Rosario Central ha il pubblico, ha il momento, ha pure i numeri dalla sua parte. Ma nel calcio, si sa, se non chiudi la partita al momento giusto, poi ti si gira contro. Il Libertad arriva da sotto, con meno pressione ma con la voglia di fare il colpo. E queste sono le squadre più pericolose: magari stanno zitte, aspettano e poi ti colpiscono quando meno te lo aspetti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ROSARIO CENTRAL-LIBERTAD CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Rosario Central arriva con numeri che danno sicurezza. Due vittorie e un pareggio, nessun gol subito: una squadra che non solo produce, ma soprattutto non concede. Anche in campionato, nonostante qualche rallentamento, resta una squadra difficile da superare, capace di gestire i momenti senza perdere equilibrio. Il fattore campo, in questo contesto, può fare ancora di più la differenza.

Il Libertad, invece, si presenta con un volto completamente diverso. Zero punti nel girone e una difesa che ha già mostrato crepe importanti. Però attenzione: la vittoria netta in campionato nell’ultima uscita racconta una squadra che, quando trova spazi, sa essere molto più pericolosa di quanto dicano i numeri europei. Il problema resta la gestione: troppe disattenzioni, soprattutto contro avversari di livello più alto. I precedenti recenti sorridono al Rosario Central, ma la sensazione è che questa partita possa essere più equilibrata del previsto, soprattutto se resta in bilico.

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