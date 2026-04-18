Il campionato di Liga Profesional de Fútbol entra nella sua fase decisiva, con solo tre giornate rimaste e nove punti ancora a disposizione. In questo contesto, la sfida tra Rosario Central e Sarmiento de Junín assume un peso specifico importante, visto che entrambe le squadre sono ancora in corsa per un posto nella fase finale. Ci si aspetta una gara molto equilibrata, soprattutto dal punto di vista tattico, con grande attenzione nella gestione dei primi minuti.

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Il momento delle due squadre

Il Rosario Central arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la vittoria per 1-0 contro il Libertad in Copa Libertadores, decisa da un gol nel finale di Copetti. Nonostante questo risultato positivo, il rendimento casalingo non è stato sempre brillante: nelle sette partite interne stagionali, ben quattro erano in parità all’intervallo e solo tre si sono concluse con una vittoria. Un dato che evidenzia come la squadra faccia spesso fatica a entrare subito in partita davanti al proprio pubblico.

Il Sarmiento, invece, si presenta dopo la sconfitta per 1-2 contro il Gimnasia La Plata, un risultato che lo ha momentaneamente allontanato dalla zona playoff. Nonostante ciò, la distanza resta minima, con appena due punti da recuperare per rientrare tra le prime otto. La squadra di Junín ha dimostrato una certa solidità nei primi tempi, soprattutto in trasferta, dove ha pareggiato tre delle sei gare giocate lontano da casa.

Il vero limite del Sarmiento emerge però nella ripresa: in diverse occasioni la squadra ha perso equilibrio dopo l’intervallo, subendo sconfitte proprio nella seconda parte di gara. Questo aspetto potrebbe risultare decisivo anche in questo confronto.

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