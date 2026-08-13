Il campionato norvegese 2026 prosegue con la 18ª giornata, che propone la sfida tra Rosenborg-Viking, in programma venerdì 14 agosto alle ore 19:00. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con una situazione di classifica molto diversa: il Viking occupa il secondo posto con 37 punti ed è in piena lotta per le zone di vertice, mentre il Rosenborg si trova al decimo posto a quota 18 punti.

La gara rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre. Il Rosenborg vuole rilanciare la propria stagione davanti ai tifosi, mentre il Viking punta a conquistare altri punti pesanti per restare nelle posizioni alte della classifica e continuare la propria corsa.

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Il Rosenborg cerca il riscatto

Il

affronta questa sfida casalinga con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo e migliorare una classifica fin qui complicata. Con

raccolti e il decimo posto occupato, la squadra deve trovare maggiore continuità per risalire posizioni.

Davanti al proprio pubblico, il Rosenborg proverà a disputare una gara di carattere, sfruttando l'esperienza e la tradizione del club per mettere in difficoltà una delle squadre più ambiziose del campionato.

Il Viking vuole restare in alto

Il

arriva alla trasferta forte del

e della volontà di continuare a lottare per le primissime posizioni. La formazione ospite ha mostrato grande solidità nel corso della stagione e vuole confermare il proprio ottimo rendimento.

Una vittoria sul campo del Rosenborg permetterebbe al Viking di mantenere alta la pressione sulla capolista e consolidare il proprio ruolo da protagonista.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di conquistare punti. I padroni di casa cercano una svolta per rilanciare il proprio campionato, mentre gli ospiti vogliono continuare la corsa nelle zone alte della classifica.

Il Viking parte con i favori del pronostico grazie alla migliore posizione in graduatoria, ma il Rosenborg può contare sul fattore campo e sulla voglia di riscatto.

Le probabili formazioni di Rosenborg-Viking

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la diciottesima giornata del campionato norvegese.

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