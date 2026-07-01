La sfida di tennis tra Valentin Royer e Alexander Zverev è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un match che vede il tedesco tra i grandi favoriti del torneo contro un avversario giovane e in crescita, pronto a giocarsi le sue chance sul palcoscenico dello Slam londinese.

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Zverev arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il suo status da top player del circuito ATP. Il tedesco è un giocatore completo, dotato di un servizio molto potente, grande solidità da fondo campo e una notevole capacità di gestione dei momenti decisivi del match.

Royer, invece, proverà a vivere la partita con coraggio e senza pressioni. Il giovane francese è un profilo interessante, capace di esprimere un tennis aggressivo e di cercare di prendere iniziativa negli scambi, soprattutto sulle superfici veloci come l’erba.

Dove vedere Royer-Zverev in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Royer-Zverev, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Zverev proverà a imporre subito il proprio ritmo con servizio e solidità da fondo campo.

Royer cercherà invece di sorprendere con aggressività e intensità, provando a mettere pressione al più esperto avversario.

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