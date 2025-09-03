derbyderbyderby streaming Rugby Super League, St Helens-Wigan: diretta tv e streaming LIVE del match

Rugby Femminile

Rugby Super League, St Helens-Wigan: diretta tv e streaming LIVE del match

St Helens rugby donne
Chi vincerà la sfida fra la difesa invalicabile della padroni di casa e l'attacco devastante della squadra ospiti?
Redazione Derby Derby Derby

Per la tredicesima giornata del RFL Women's Super League, ovvero il campionato femminile inglese di rugby, l'attenzione sarà tutta sul Totally Wicked Stadium dove scendono in campo St Heles e Wigan Warriors, rispettivamente prima e seconda in classifica. In questo articolo ti daremo informazioni sul match e come vederlo in tv e in streaming.

Dove vedere St Helens-Wigan in diretta TV e in streaming LIVE

—  

Per vedereGRATIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 il match fra St Helens e Wigan ti basterà registrarti a Bet365. Questo è l'unico modo per vedere la sfida di Super League femminile visto che nè Sky Sport e nemmeno DAZN hanno i diritti televisivi della partita. Ti ricordiamo che la gara è in programma venerdì 5 settembre alle 18,30.

Verso St Helens-Wigan, le statistiche

—  

I padroni di casa si presentano a questo scontro diretto con 22 punti frutto di 10 vittorie e 2 pareggi. Gli ospiti invece hanno un punto in meno in classifica visto il bilancio di 10 vinte, 1 pareggiata e 1 persa. Il match vede sfidarsi non solo le due migliori squadre del torneo ma anche, rispettivamente la difesa che ha concesso meno punti (88) e l'attacco che ne ha realizzati di più (680). Interessante notare come, negli ultimi 4 precedenti St Heles è rimasta imbattuta con 3 vittorie e 1 pareggio.

St Helens rugby femminile
Le ragazze del St Helens festeggiano dopo una meta (Foto di George Wood/Getty Images)

Le giocatrice da tenere d'occhio per St Helens-Wigan

—  

Le rose delle due formazioni hanno nelle rispettive fila grandissime atlete ma se dobbiamo fare due nome su tutti come possibili protagoniste, ecco la nostra scelta: Danielle McGifford per il St Helens che finora ha messo a segno 16 mete in questo campionato e Eva Hunter per i Wigan Warriors con 18 tries. È logico quindi aspettarsi tanto da queste due stelle.

Leggi anche
Lituania-Svezia, dove vedere l’EuroBasket in diretta tv ed in streaming LIVE
EuroBasket, Estonia-Portogallo: diretta tv e streaming LIVE dal match

© RIPRODUZIONE RISERVATA