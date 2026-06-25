La seconda semifinale del torneo WTA di Bad Homburg vede affrontarsi Elena Gabriela Ruse e Karolina Muchova, in una sfida che mette di fronte una delle sorprese della settimana e una delle giocatrici più talentuose del circuito. In palio c'è un posto in finale, a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon.

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Il momento delle due tenniste

La rumena Elena Gabriela Ruse sta vivendo un momento straordinario sull'erba tedesca. Partita dalle qualificazioni, ha infilato cinque vittorie consecutive, costruendo un percorso praticamente perfetto. Ancora più impressionante è il rendimento nel tabellone principale, dove non ha ceduto nemmeno un set pur affrontando esclusivamente avversarie appartenenti alla top 30 del ranking mondiale.

Il cammino della rumena testimonia la fiducia e la solidità mostrate nel corso del torneo. Dopo aver superato anche ostacoli di altissimo livello, Ruse si presenta alla semifinale con la convinzione di poter continuare a sorprendere e conquistare la finale del torneo.

Dall'altra parte della rete ci sarà Karolina Muchova, attuale numero 11 del ranking WTA e una delle giocatrici più complete del circuito. La ceca rappresenta un ulteriore salto di qualità per Ruse, chiamata ad affrontare un'altra tennista di assoluto livello dopo l'eccellente percorso compiuto finora.

Un dato curioso accompagna questa semifinale. Al primo turno, infatti, Ruse aveva eliminato Linda Noskova, altra tennista ceca tra le migliori del circuito. Ora proverà a ripetersi contro una sua connazionale, cercando un'altra impresa che le consentirebbe di completare una settimana memorabile.

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