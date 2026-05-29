Tra le sfide più attese del terzo turno del Roland Garros c'è quella che vedrà affrontarsi Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina, due delle giocatrici più conosciute e competitive del circuito WTA. Il confronto mette di fronte la leader della classifica mondiale e una tennista che, dopo mesi complicati, sta ritrovando fiducia e continuità proprio sulla terra battuta.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka arriva all'appuntamento da numero uno del ranking WTA, posizione che occupa ormai da oltre diciotto mesi. La bielorussa continua a rappresentare il punto di riferimento del tennis femminile grazie a risultati costanti e a una straordinaria capacità di imporsi nei momenti decisivi. A Parigi punta a proseguire il proprio cammino e, magari, a regalare ancora ai tifosi la celebre danza che spesso accompagna le sue vittorie più importanti.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Kasatkina in crescita. L'australiana ha mostrato segnali incoraggianti durante la stagione sulla terra rossa e sta progressivamente recuperando posizioni in classifica. A inizio anno occupava la 37ª posizione mondiale, mentre in passato è riuscita a spingersi fino alla top 8 del ranking WTA, confermando un potenziale che negli ultimi mesi sembra essere tornato a emergere.

I precedenti, però, sorridono nettamente a Sabalenka. Le due giocatrici si sono affrontate nove volte nel circuito maggiore e il bilancio parla di sette successi per la bielorussa contro appena due vittorie della sua avversaria. Un dato che evidenzia la superiorità mostrata da Aryna negli scontri diretti.

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