Il secondo turno di Wimbledon vede opposte McCartney Kessler e Aryna Sabalenka, in una sfida che sulla carta sembra avere una chiara favorita. La statunitense arriva all'appuntamento dopo un debutto impeccabile, ma dall'altra parte della rete troverà la numero uno del mondo, determinata a proseguire il proprio cammino verso un titolo che rappresenta uno dei grandi obiettivi della sua stagione. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Sabalenka-Kessler: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, dominando il primo turno con un impressionante doppioai danni di Oleksandra Oliynykova. La tennista americana ha mostrato grande solidità al servizio e un tennis estremamente aggressivo, riuscendo a chiudere il match in meno di quaranta minuti. Per provare a impensierire Sabalenka dovrà però mantenere lo stesso livello di intensità e limitare al minimo gli errori gratuiti, consapevole che ogni passaggio a vuoto potrebbe risultare decisivo.si presenta invece forte del suo status die di una vittoria convincente all'esordio, ottenuta senza particolari difficoltà. La bielorussa continua a essere una delle giocatrici più dominanti del circuito grazie a un servizio devastante, a una potenza fuori dal comune e alla capacità di prendere il controllo degli scambi fin dai primi colpi. Pur non avendo ancora conquistato Wimbledon, è da diverse stagioni una presenza costante nelle fasi finali del torneo e parte ancora una volta tra le principali candidate al successo.

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