Da una parte la numero uno del mondo, dall'altra una delle giocatrici più vincenti dell'ultimo decennio, tornata a esprimere un tennis di altissimo livello. È una sfida che avrebbe potuto tranquillamente avere il sapore di una finale, con due delle migliori interpreti del tennis offensivo, e invece Sabalenka e Osaka si giocano l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Sabalenka-Osaka: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Sabalenka

Aryna Sabalenka si presenta agli ottavi dopo una prima settimana molto convincente. La bielorussa ha confermato tutto il suo ottimo momento di forma, concedendo poco alle avversarie e mostrando grande solidità soprattutto nei turni di servizio.

Dopo aver superato Teodora Kostovic all'esordio, ha affrontato un secondo turno più combattuto contro McCartney Kessler, riuscendo comunque a chiudere in due set. Nel terzo turno ha poi eliminato Jelena Ostapenko con una prestazione autorevole, confermando di trovarsi perfettamente a suo agio sui prati londinesi.

Primo turno: vittoria contro Teodora Kostovic per 6-2, 6-3.

vittoria contro Teodora Kostovic per 6-2, 6-3. Secondo turno: vittoria contro McCartney Kessler per 6-1, 7-6(9).

vittoria contro McCartney Kessler per 6-1, 7-6(9). Terzo turno: vittoria contro Jelena Ostapenko per 6-4, 6-4.

Qui Osaka

Naomi Osaka arriva agli ottavi con prestazioni che hanno confermato i grandi progressi mostrati sull'erba. La giapponese ha affrontato il torneo con grande sicurezza, imponendo il proprio ritmo fin dai primi turni e lasciando pochissimo spazio alle avversarie.

Dopo le vittorie contro Elsa Jacquemot e Anastasia Gasanova, Osaka ha disputato probabilmente il suo miglior match del torneo nel terzo turno, travolgendo Daria Kasatkina in poco più di un'ora grazie a un servizio molto efficace e a un tennis estremamente aggressivo. Un rendimento che le permette di affrontare Sabalenka con grande fiducia.

Primo turno: vittoria contro Elsa Jacquemot per 6-1, 7-5.

vittoria contro Elsa Jacquemot per 6-1, 7-5. Secondo turno: vittoria contro Anastasia Gasanova per 6-3, 6-2.

vittoria contro Anastasia Gasanova per 6-3, 6-2. Terzo turno: vittoria contro Daria Kasatkina per 6-1, 6-3.

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