Il China Open 2026 propone giovedì 1° ottobre la sfida valida per i sedicesimi di finale tra Roman Safiullin e Flavio Cobolli, in programma a Pechino alle ore 07:00 italiane. Il confronto mette di fronte due giocatori che arrivano all'appuntamento con ambizioni e percorsi recenti differenti: l'azzurro occupa il 7° posto del ranking ATP, mentre il russo si trova all'84ª posizione, ma è reduce da una semifinale nel torneo di Hangzhou. VEDI SAFIULLIN-COBOLLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Safiullin ha ritrovato fiducia nelle ultime uscite, mentre Cobolli cerca risposte dopo alcune battute d'arresto. I precedenti sorridono all'italiano, avanti 1-0 grazie al successo ottenuto nelle qualificazioni dello US Open 2022. Inoltre, è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DELLA SFIDA DELL'ATP 500 DI PECHINO TRA SAFIULLIN E COBOLLI. Tre alternative da controllare prima del kickoff d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Safiullin-Cobolli in diretta TV e streaming

Safiullin-Cobolli, match valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, in programma giovedì 1 ottobre alle ore 07:00 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky Go e Now TV, disponibili e scaricabili su Pc, tablet, smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Safiullin e Cobolli è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al tennis, selezionare il torneo Atp di Pechino e cercare Safiullin-Cobolli tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Safiullin-Cobolli

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il tennis e il torneo Atp 500 di Pechino cercare Safiullin-Cobolli tra le partite di giovedì 1 ottobre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Safiullin-Cobolli: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Safiullin-Cobolli

: Competizione : Atp 500 di Pechino, sedicesimi di finale

: Atp 500 di Pechino, sedicesimi di finale Data : giovedì 1 ottobre

: giovedì 1 ottobre Orario : 07:00

: 07:00 Diretta TV : Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis Streaming verificato: Sky Go, Now Tv

Qui Safiullin

ATP di Hangzhou

Il russo si presenta adopo aver raggiunto le semifinali dell', dove ha raccolto tre vittorie consecutive prima di fermarsi contro Daniil. Nel corso del torneo ha superato Sun, Quentine Yunchaokete, mostrando una buona efficacia al servizio e la capacità di mantenere un ritmo elevato negli scambi.

Contro Medvedev, tuttavia, sono emerse alcune difficoltà nella gestione delle occasioni: Safiullin ha convertito soltanto una delle cinque palle break conquistate, pagando anche una percentuale di prime in campo scesa al 62%. Attualmente numero 84 ATP, il ventottenne russo arriva comunque dalla settimana più convincente del suo recente percorso e proverà a sfruttare la fiducia ritrovata per mettere in difficoltà un avversario che lo precede nettamente in classifica.

Qui Cobolli

numero 7 del ranking ATP, con 3.680 punti

L'affronta il debutto cinese da, forte di una stagione che lo ha portato stabilmente tra i migliori giocatori del circuito. Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi c'è laraggiunta a, mentre alloha dimostrato carattere superando Franciscoin rimonta, dopo aver perso i primi due set, e battendo successivamente Tristan

Il periodo più recente, però, ha riservato qualche difficoltà: Cobolli è stato sconfitto da Alexander Blockx e Learner Tien, mostrando alcuni passaggi a vuoto al servizio e una resa in risposta da migliorare. Contro Tien, in particolare, ha chiuso senza ace e con cinque doppi falli. Per ritrovare continuità, l'italiano dovrà limitare gli errori gratuiti e gestire meglio i propri turni di battuta, facendo valere la maggiore esperienza maturata negli appuntamenti di alto livello.