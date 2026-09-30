Safiullin-Cobolli, sfida valida per i sedicesimi di finale del torneo Atp 500 di Pechino: info partita, statistiche, dove vedere la sfida in Diretta Tv e in Streaming.
Il China Open 2026 propone giovedì 1° ottobre la sfida valida per i sedicesimi di finale tra Roman Safiullin e Flavio Cobolli, in programma a Pechino alle ore 07:00 italiane. Il confronto mette di fronte due giocatori che arrivano all'appuntamento con ambizioni e percorsi recenti differenti: l'azzurro occupa il 7° posto del ranking ATP, mentre il russo si trova all'84ª posizione, ma è reduce da una semifinale nel torneo di Hangzhou. VEDI SAFIULLIN-COBOLLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.
Safiullin ha ritrovato fiducia nelle ultime uscite, mentre Cobolli cerca risposte dopo alcune battute d'arresto. I precedenti sorridono all'italiano, avanti 1-0 grazie al successo ottenuto nelle qualificazioni dello US Open 2022. Inoltre, è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DELLA SFIDA DELL'ATP 500 DI PECHINO TRA SAFIULLIN E COBOLLI. Tre alternative da controllare prima del kickoff d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Safiullin-Cobolli in diretta TV e streaming
Safiullin-Cobolli, match valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, in programma giovedì 1 ottobre alle ore 07:00 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky Go e Now TV, disponibili e scaricabili su Pc, tablet, smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Safiullin e Cobolli è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al tennis, selezionare il torneo Atp di Pechino e cercare Safiullin-Cobolli tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Safiullin-CobolliPer cercare Safiullin-Cobolli nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il tennis e il torneo Atp 500 di Pechino
- cercare Safiullin-Cobolli tra le partite di giovedì 1 ottobre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Safiullin-Cobolli: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Safiullin-Cobolli
- Competizione: Atp 500 di Pechino, sedicesimi di finale
- Data: giovedì 1 ottobre
- Orario: 07:00
- Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
- Streaming verificato: Sky Go, Now Tv
Qui SafiullinIl russo si presenta a Pechino dopo aver raggiunto le semifinali dell'ATP di Hangzhou, dove ha raccolto tre vittorie consecutive prima di fermarsi contro Daniil Medvedev. Nel corso del torneo ha superato Sun Fajing, Quentin Halys e Yunchaokete Bu, mostrando una buona efficacia al servizio e la capacità di mantenere un ritmo elevato negli scambi.
Contro Medvedev, tuttavia, sono emerse alcune difficoltà nella gestione delle occasioni: Safiullin ha convertito soltanto una delle cinque palle break conquistate, pagando anche una percentuale di prime in campo scesa al 62%. Attualmente numero 84 ATP, il ventottenne russo arriva comunque dalla settimana più convincente del suo recente percorso e proverà a sfruttare la fiducia ritrovata per mettere in difficoltà un avversario che lo precede nettamente in classifica.
Qui CobolliL'azzurro affronta il debutto cinese da numero 7 del ranking ATP, con 3.680 punti, forte di una stagione che lo ha portato stabilmente tra i migliori giocatori del circuito. Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi c'è la semifinale raggiunta a Cincinnati, mentre allo US Open ha dimostrato carattere superando Francisco Comesana in rimonta, dopo aver perso i primi due set, e battendo successivamente Tristan Schoolkate.
Il periodo più recente, però, ha riservato qualche difficoltà: Cobolli è stato sconfitto da Alexander Blockx e Learner Tien, mostrando alcuni passaggi a vuoto al servizio e una resa in risposta da migliorare. Contro Tien, in particolare, ha chiuso senza ace e con cinque doppi falli. Per ritrovare continuità, l'italiano dovrà limitare gli errori gratuiti e gestire meglio i propri turni di battuta, facendo valere la maggiore esperienza maturata negli appuntamenti di alto livello.
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