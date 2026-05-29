Maria Sakkari continua a inseguire il ricordo della straordinaria cavalcata che nel 2021 la portò fino alle semifinali del Roland Garros. La tennista greca spera di ripetere quel percorso anche nell'edizione attuale dello Slam parigino, ma per continuare la sua avventura dovrà prima superare un ostacolo che si sta rivelando una delle sorprese più interessanti del torneo: Maja Chwalinska.

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Il momento delle due tenniste

La polacca si è guadagnata l'attenzione degli addetti ai lavori grazie a un cammino praticamente perfetto. Alla sua prima partecipazione nel tabellone principale del Roland Garros, Chwalinska è riuscita a eliminare avversarie sulla carta più accreditate senza concedere nemmeno un set. Un rendimento che testimonia non solo l'ottimo stato di forma della giocatrice, ma anche una notevole maturità nella gestione dei momenti decisivi.

Per la tennista polacca, ogni turno superato rappresenta un nuovo traguardo in una competizione che l'ha vista protagonista ben oltre le aspettative della vigilia. Adesso, però, il livello della sfida si alza ulteriormente. Di fronte troverà una giocatrice abituata ai grandi palcoscenici e con una significativa esperienza negli Slam.

Sakkari, infatti, resta una delle atlete più solide del circuito femminile. La greca ha costruito la propria carriera grazie a un tennis intenso e fisicamente dispendioso, qualità che spesso le hanno consentito di imporsi nei match più equilibrati. La sua esperienza nelle fasi finali dei grandi tornei potrebbe rappresentare un fattore determinante contro una rivale che sta vivendo il miglior momento della sua carriera.

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