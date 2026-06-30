Il secondo turno di Wimbledon propone la sfida tra Kamilla Rakhimova e Maria Sakkari, due giocatrici che hanno sorpreso al debutto nel torneo eliminando avversarie meglio quotate. La tennista uzbeka ha ribaltato i pronostici contro Anhelina Kalinina, mentre la greca ha superato con autorità Clara Tauson. Nonostante entrambe arrivino da una vittoria importante, il confronto vede una favorita abbastanza chiara grazie all'esperienza e alla maggiore solidità complessiva. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Sakkari-Rakhimova: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Sakkari

Sakkari occupa una posizione migliore nel ranking (numero 43 WTA) e ha mostrato maggiore stabilità nelle statistiche principali. Anche lei arriva da 4 vittorie nelle ultime 10 partite, ma il livello delle avversarie affrontate è stato mediamente superiore.

La greca ha impressionato al primo turno battendo Clara Tauson in due set, dimostrando grande solidità da fondo campo. Il servizio rappresenta una delle sue armi migliori, con circa il 73% dei punti conquistati sulla propria battuta, oltre a una buona capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

Qui Rakhimova

Rakhimova arriva a questa sfida con un periodo di forma non particolarmente brillante: ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 10 partite, alternando buone prestazioni a sconfitte nette. Prima di Wimbledon il suo rendimento sull'erba era negativo (2-3), ma al primo turno ha mostrato carattere rimontando Kalinina in tre set.

La principale difficoltà della giocatrice uzbeka riguarda l'approccio ai match: nelle ultime sette partite ha perso spesso il primo set, segnale di una certa difficoltà nell'entrare rapidamente in partita. Anche il rendimento al servizio non è eccezionale, con circa il 61% dei punti vinti sulla battuta.

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