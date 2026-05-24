Domenica 24 maggio, alle ore 21:00, lo stadio Arechi sarà il teatro del primo atto della semifinale playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia. Una sfida dal peso enorme, novanta minuti che valgono una fetta importante di finale e che metteranno di fronte due squadre costruite per inseguire il ritorno tra i grandi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SALERNITANA-BRESCIA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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La Salernitana arriva all’appuntamento trascinata dall’entusiasmo di un ambiente che sogna di continuare la corsa promozione. I granata hanno eliminato Casertana e Ravenna nei turni precedenti, mostrando solidità, carattere e una crescente convinzione nei propri mezzi. Davanti al pubblico dell’Arechi, la squadra di Cosmi proverà a sfruttare intensità e spinta emotiva per costruirsi un vantaggio da difendere poi nella gara di ritorno.

Dall’altra parte ci sarà un Brescia esperto e ambizioso, guidato da Eugenio Corini, che nel turno precedente ha avuto la meglio sul Casarano. I lombardi puntano sulla qualità del proprio palleggio e sull’equilibrio tattico per uscire indenni da una trasferta che si preannuncia complicata, ma anche estremamente affascinante sotto il profilo tecnico e mentale.

Probabili formazioni

La Salernitana dovrebbe presentarsi con il 3-4-1-2. Davanti a Donnarumma agiranno Matino, Golemic e Anastasio. Sugli esterni spazio a Cabianca e Villa, con De Boer e Tascone in mezzo al campo. Ferraris agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Lescano e Ferrari.

Il Brescia dovrebbe invece rispondere con un 3-4-2-1. Gori sarà il portiere, protetto da Moretti, Silvestri e Rizzo. A centrocampo spazio ad Armati, Mercati, Zennaro e Boci, mentre Marras e Cazzadori agiranno alle spalle dell’unica punta Crespi.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari.

Brescia (3-4-2-1): Gori; Moretti, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Zennaro, Boci; Marras, Cazzadori; Crespi.

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