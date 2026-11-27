L’Arechi aspetta una vittoria che trasformi i segnali di crescita della Salernitana in una risalita concreta. Salernitana-Monopoli si gioca sabato 28 novembre 2026 alle 17:30, nella sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Dopo aver battuto il Catania e visto sfumare nel finale il successo a Caserta, i granata tornano davanti al proprio pubblico con la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff. Per riuscirci dovranno trovare soluzioni contro un avversario che concede poco e sa sfruttare gli spazi lasciati da chi attacca.GUARDA SALERNITANA-MONOPOLI IN STREAMING SU BET365.

Il Monopoli arriva a Salerno dopo aver superato la Cavese, interrompendo tre partite senza vittorie. La squadra di Colombo vuole dare seguito a quel risultato e difendere il vantaggio di quattro punti sui padroni di casa. Per Di Bari, invece, la sfida rappresenta anche un’occasione per riconquistare fiducia sugli spalti: serviranno maggiore incisività negli ultimi metri e attenzione nelle coperture, perché cercare il gol senza perdere equilibrio sarà uno dei compiti principali del pomeriggio granata. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SALERNITANA-MONOPOLI IN STREAMING SU VINCITÙ.

Salernitana-Monopoli: i riferimenti per la visione da casa

Il pubblico che seguirà la gara dal televisore potrà sintonizzarsi su. La partita avrà una trasmissione integrale, con calcio d’inizio fissato alle 17:30. L’abbonamento utilizzato dovrà comprendere la copertura della Serie C. Gli utenti Sky abilitati avranno inoltre la possibilità di spostare la visione su, attraverso l’applicazione per computer, smartphone e tablet compatibili., accessibile dal sito e dall’app sui dispositivi supportati, comprese le smart TV compatibili. Per raggiungere direttamente l’Arechi basterà aprire l’evento dedicato a Salernitana-Monopoli.

I passaggi per seguire lo streaming:

Individuare il servizio con cui guardare l’incontro; Accedere al proprio account o procedere alla registrazione; Raggiungere la sezione riservata alle dirette sportive; Selezionare il calcio e la Serie C; Trovare Salernitana-Monopoli tra le gare di sabato 28 novembre; Controllare i requisiti dell’offerta prima di avviare la trasmissione.

Orario e informazioni essenziali di Salernitana-Monopoli

Partita: Salernitana-Monopoli.

Salernitana-Monopoli. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata. Data: sabato 28 novembre 2026.

sabato 28 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Arechi, Salerno.

Arechi, Salerno. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Alessandro Silvestri, sezione di Roma 1.

Il momento della Salernitana

Il momento del Monopoli

Probabili formazioni: cambia la difesa granata, dubbi in mediana per Colombo

Il pareggio perha lasciato sensazioni contrastanti. I granata hanno costruito occasioni e sfiorato la vittoria, ma il gol incassato nel finale ha impedito di raccogliere tre punti che avrebbero dato maggiore forza alla risalita. Di Bari vede comunque una squadra in crescita e considera la partita dell’Arechi un passaggio importante anche nel rapporto con il pubblico. Alla vigilia ha chiesto continuità, una maggiore presenza dentro l’area e più conclusioni verso la porta. La ricerca del gol dovrà però accompagnarsi all’attenzione sulle ripartenze. Il tecnico ha individuato proprio nelle transizioni una delle qualità principali del Monopoli: quando i granata attaccheranno, sarà necessario conservare posizioni utili a proteggersi in caso di perdita del pallone.La vittoria sullaha interrotto tre partite senza successi e restituito slancio ai biancoverdi. La solidità difensiva resta uno dei riferimenti della squadra, capace di mantenere il confronto su ritmi e distanze favorevoli anche quando deve lasciare l’iniziativa agli avversari.il Monopoli cercherà di unire questa organizzazione alla capacità di ripartire. Colombo si aspetta una Salernitana competitiva e sempre più riconoscibile nelle idee del nuovo allenatore, ma vede anche la possibilità di trovare spazi da attaccare. La vigilia ha portato alcune difficoltà nell’organico:, così come Belli. L’assenza del centrocampista obbliga il tecnico a intervenire in un reparto che dovrà gestire sia il pressing granata sia le prime giocate dopo il recupero.Ladeve sostituire Celiento, escluso dai convocati: Pieraccini e Capuano si contendono il posto accanto a Heinz. De Boer e Gyabuaa restano candidati per il centrocampo, ma torna disponibile anche Tascone. Davanti Di Bari valuta l’impiego di Lescano o La Gumina per aumentare il peso offensivo; resta possibile l’assetto con Achik riferimento avanzato e D’Ursi alle sue spalle.

Nel Monopoli, Valenti, Piccinini e Colombara possono comporre la difesa davanti a Tommasi. Cerretti e Olivieri si candidano sulle fasce. L’assenza di Battocchio riapre le scelte centrali: Scipioni è una possibile soluzione insieme a Gioielli e Garritano. In attacco Capone e Bernardotto restano tra le opzioni, con Vido alternativa per la prima linea.

Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Pieraccini, Heinz, Zoia; de Boer, Gyabuaa; Villa, D’Ursi, Cardoni; Achik.

Monopoli (3-5-2), ipotesi senza Battocchio: Tommasi; Valenti, Piccinini, Colombara; Cerretti, Gioielli, Scipioni, Garritano, Olivieri; Capone, Bernardotto.