All’Arechi si entra ormai nella fase della stagione in cui ogni pallone pesa il doppio e ogni errore rischia di diventare definitivo. Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00, Salernitana e Ravenna si affronteranno in una sfida playoff che mette in palio molto più di una semplice qualificazione. La Salernitana arriva all’appuntamento forte di una striscia positiva importante e del sostegno di uno stadio capace di trasformarsi in un fattore emotivo enorme nelle notti decisive. Dall’altra parte il Ravenna si presenta con equilibrio, organizzazione e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque attraverso compattezza e intensità. In gare come queste, però, la differenza spesso la fanno la gestione della pressione e la capacità di restare lucidi nei momenti chiave. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SALERNITANA-RAVENNA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SALERNITANA-RAVENNA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove vedere Salernitana-Ravenna in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca il match sul palinsesto live

La Salernitana arriva a questa sfida attraversando un periodo molto positivo dal punto di vista dei risultati. La squadra guidata da Giuseppe Raffaele ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, mostrando una struttura compatta e soprattutto una mentalità molto più matura rispetto a qualche mese fa. Il recente 1-1 contro la Casertana ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma ha confermato ancora una volta la solidità di un gruppo che concede poco e prova sempre a controllare il ritmo della partita.

Il Ravenna arriva invece con meno pressione addosso ma con grande fiducia nei propri mezzi. La formazione allenata da Andrea Mandorlini ha perso pochissimo nelle ultime settimane, raccogliendo tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Anche gli emiliani hanno pareggiato l’ultimo incontro contro il Cittadella, dimostrando comunque una buona organizzazione difensiva e una squadra molto difficile da affrontare negli spazi stretti.

IL MATCH TRA SALERNITANA-RAVENNA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA