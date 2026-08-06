Un posto nei playoff di Europa League passa dalla Red Bull Arena. Salisburgo e Pafos si affrontano giovedì 7 agosto alle ore 19.00 nella gara d'andata del terzo turno preliminare, con gli austriaci intenzionati a sfruttare il fattore campo e i ciprioti pronti a confermare quanto di buono mostrato nella sorprendente rimonta contro l'Hajduk Spalato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SALISBURGO-PAFOS CLICCA SU BET365.

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Il momento del Salisburgo

L'avvio di stagione della formazione austriaca è stato estremamente convincente. Tra amichevoli estive e primo impegno ufficiale sono arrivate tre vittorie consecutive, con un attacco già brillante e una difesa che ha mostrato solidità. Il Salisburgo continua a confermarsi una delle realtà più interessanti del calcio europeo grazie alla capacità di valorizzare giovani talenti e a un'identità di gioco offensiva che rappresenta da anni il marchio di fabbrica del club.

Il momento del Pafos

Il Pafos si presenta in Austria dopo aver firmato una delle rimonte più spettacolari del turno precedente. Sconfitto 2-0 all'andata dall'Hajduk Spalato, il club cipriota è riuscito a ribaltare completamente il doppio confronto davanti ai propri tifosi, conquistando la qualificazione ai tempi supplementari. In trasferta, però, la squadra ha spesso evidenziato qualche difficoltà, motivo per cui servirà una prestazione quasi perfetta contro un avversario di livello superiore.

Probabili formazioni di Salisburgo-Pafos

Il Salisburgo dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1, puntando sulla velocità degli esterni e sull'intensità del pressing. Veressen agirà come riferimento offensivo, supportato da Aguilar, Diakite e Redzic, mentre Barry e Diabate avranno il compito di garantire equilibrio in mezzo al campo.

Il Pafos risponderà con un 4-3-3 nel quale l'esperienza di David Luiz guiderà la retroguardia. In avanti spazio al tridente formato da Biel, Lele e Jaja, con Quina incaricato di dare qualità alla costruzione della manovra.

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzki; Vetatsching, Boma, Zabransku, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Aguilar; Veressen.

Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno, Goldar, David Luiz, Ioannou; Quina, Sunjic, Guga; Biel, Lele, Jaja.

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