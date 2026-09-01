Il Salisburgo torna in campo per il quarto turno del campionato austriaco. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 20:30, la formazione salisburghese ospiterà il Rapid Vienna alla Red Bull Arena, in una sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con rendimento positivo: il Salisburgo è a 10 punti, mentre il Rapid Vienna guida la classifica con 12 punti. La gara, inizialmente rinviata, è stata riprogrammata per mercoledì 2 settembre.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Salisburgo proverà a sfruttare il fattore campo contro un Rapid Vienna reduce da un ottimo avvio di campionato. I padroni di casa possono contare sulla qualità offensiva di Karim Konaté, mentre gli ospiti hanno già trovato grande continuità realizzativa nelle prime uscite, con Tonni Adamsen tra i protagonisti. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Salisburgo-Rapid Vienna in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 alla Red Bull Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. In Italia la partita sarà disponibile in diretta su

e in streaming su

. La gara è infatti indicata nella programmazione italiana di entrambe le piattaforme.

Il Salisburgo vuole sfruttare il fattore campo

Il Salisburgo arriva alla sfida con

e proverà a sfruttare il pubblico della Red Bull Arena per avvicinarsi alla vetta. La squadra ha mostrato una buona continuità offensiva in questo avvio di stagione e nell'ultima uscita di campionato ha superato l'Austria Vienna con un netto 4-1.

Tra gli uomini da seguire c'è Karim Konaté, attualmente miglior marcatore del Salisburgo in campionato con due reti. La squadra di casa dovrà però prestare particolare attenzione alla capacità del Rapid di colpire con continuità, soprattutto considerando il rendimento mostrato dagli ospiti nelle prime giornate.

Il Rapid Vienna vuole difendere il primato

Il Rapid Vienna si presenta a Salisburgo con

e l'obiettivo di confermare il proprio ottimo avvio. La formazione viennese ha infatti iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive, realizzando ben 14 gol e subendone appena uno nelle prime quattro partite.

Grande attenzione a Tonni Adamsen, già autore di quattro reti in campionato. Il Rapid ha inoltre un recente bilancio molto positivo negli scontri diretti: ha vinto gli ultimi tre confronti di Bundesliga contro il Salisburgo, mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Salisburgo che vuole sfruttare il

e un Rapid Vienna che arriva all'appuntamento da capolista. I padroni di casa dovranno trovare il modo di limitare la produzione offensiva degli ospiti, mentre il Rapid proverà a confermare la straordinaria efficacia mostrata nelle prime giornate.

Il confronto tra Konaté e Adamsen, due dei principali riferimenti offensivi delle rispettive squadre, potrebbe rappresentare uno degli aspetti più interessanti della partita. Per entrambe sarà fondamentale anche la gestione dei momenti decisivi, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la parte alta della classifica.

Salisburgo-Rapid Vienna: data, orario e canali