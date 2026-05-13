Salt Lake-Houston: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della MLS su Bet365
Peluches e maltempo a Salt Lake: contro il cancro infantile, padroni di casa ko
All’America First Field si affrontano Real Salt Lake e Houston Dynamo FC in una sfida equilibrata ma con leggera inclinazione verso i padroni di casa. RSL arriva da una sconfitta esterna col Dallas ma in casa ha un rendimento molto solido e una produzione offensiva più continua.
Houston è in crescita dopo il colpo esterno contro LAFC, ma resta altalenante soprattutto lontano da casa. Nei precedenti diretti il Real Salt Lake ha spesso avuto la meglio, inclusi gli ultimi due scontri. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Salt Lake-Houston: probabili formazioniReal Salt Lake (3-4-3): Cabral, Yedlin, Glad, Junqua, Gozo, Caliskan, Spierings, Sanabria, Guilavogui, Solans, Luna.
Houston Dynamo (3-4-2-1): Bond, Antônio Carlos, Artur, Resch, Herrera, McGlynn, Samassékou, Augusto, Bogusz, Ennali, Ponce.
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