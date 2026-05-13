All’America First Field si affrontano Real Salt Lake e Houston Dynamo FC in una sfida equilibrata ma con leggera inclinazione verso i padroni di casa. RSL arriva da una sconfitta esterna col Dallas ma in casa ha un rendimento molto solido e una produzione offensiva più continua.

Houston è in crescita dopo il colpo esterno contro LAFC, ma resta altalenante soprattutto lontano da casa. Nei precedenti diretti il Real Salt Lake ha spesso avuto la meglio, inclusi gli ultimi due scontri. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Salt Lake-Houston: probabili formazioni

Real Salt Lake (3-4-3): Cabral, Yedlin, Glad, Junqua, Gozo, Caliskan, Spierings, Sanabria, Guilavogui, Solans, Luna.

Houston Dynamo (3-4-2-1): Bond, Antônio Carlos, Artur, Resch, Herrera, McGlynn, Samassékou, Augusto, Bogusz, Ennali, Ponce.

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