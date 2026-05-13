Salt Lake-Houston: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della MLS su Bet365

Vincenzo Bellino
SALT LAKE

Peluches e maltempo a Salt Lake: contro il cancro infantile, padroni di casa ko

All’America First Field si affrontano Real Salt Lake e Houston Dynamo FC in una sfida equilibrata ma con leggera inclinazione verso i padroni di casa. RSL arriva da una sconfitta esterna col Dallas ma in casa ha un rendimento molto solido e una produzione offensiva più continua.

DD9FED1B-5D16-4756-B4FD-7C4240B2E029

Houston è in crescita dopo il colpo esterno contro LAFC, ma resta altalenante soprattutto lontano da casa. Nei precedenti diretti il Real Salt Lake ha spesso avuto la meglio, inclusi gli ultimi due scontri. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

La sfida tra Salt Lake e Houston è disponibile anche su Vincitù, clicca qui per vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE la sfida

Dove vedere la MLS in Streaming e in Tv

SALT LAKE HOUSTON MLS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Salt Lake e Houston in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365 o Vincitù

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365 o Vincitù
  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
  • Cercare la sfida tra Salt Lake e Houston nel palinsesto Live

Salt Lake-Houston: probabili formazioni

Real Salt Lake (3-4-3): Cabral, Yedlin, Glad, Junqua, Gozo, Caliskan, Spierings, Sanabria, Guilavogui, Solans, Luna.

Houston Dynamo (3-4-2-1): Bond, Antônio Carlos, Artur, Resch, Herrera, McGlynn, Samassékou, Augusto, Bogusz, Ennali, Ponce.

Guarda ora il match tra Salt Lake e Houston GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

La sfida tra Salt Lake e Houston è disponibile anche su Vincita, clicca qui per vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE la sfida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti