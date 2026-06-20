La sfida di tennis tra Liudmila Samsonova e Kateřina Siniaková è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra una delle giocatrici più potenti del circuito e una tennista completa e molto solida, capace di rendere difficile la vita a qualsiasi avversaria sull’erba tedesca. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Samsonova arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il suo ottimo feeling con le superfici rapide. La russa è una giocatrice molto aggressiva, dotata di un servizio potente e di colpi profondi che le permettono di comandare lo scambio.

La Siniaková, invece, è una tennista estremamente completa e intelligente tatticamente. La ceca è molto abile a variare il gioco, a muoversi bene sull’erba e a trovare soluzioni efficaci anche contro avversarie più potenti.

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Il momento delle due tenniste

Samsonova proverà a prendere subito in mano lo scambio con servizio e aggressività.

Siniaková cercherà invece di spezzare il ritmo e allungare gli scambi per mettere pressione alla russa.

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