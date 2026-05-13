Allo Snapdragon Stadium si affrontano San Diego FC e Austin FC due squadre molto vicine in classifica. (Rispettivamente con 13 e 14 punti). San Diego è reduce dall' 1-1 col Seattle, ma ha collezionato soltanto una vittoria nelle ultime 10. Austin invece ha pareggiato 2-2 con Minnesota, ma non vince da 10 trasferte. Guarda ora il match di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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San Diego-Austin: probabili formazioni

San Diego (4-3-3): Jackson, Verhoeven, Mcvey, Duah, Bombino, Valakari, Godoy, Vazquez, Dreyer, Ingvartsen, Pellegrino.

Austin FC (4-4-2): Stuver, Desler, Svatok, Bell, Biro, Torres, Rosales, Sanchez, Gallagher, Ramirez, Uzuni.

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