La sfida tra San Diego FC e FC Cincinnati, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 03:30, si presenta come un appuntamento di grande importanza per entrambe le squadre nell’ambito sempre più competitivo della Major League Soccer. Il match si giocherà allo Snapdragon Stadium di San Diego, teatro di un confronto tra due formazioni che arrivano allo scontro diretto appaiate a quota 16 punti, anche se con posizioni di classifica differenti: San Diego FC è al 15° posto, mentre FC Cincinnati occupa il 19°.

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Il momento delle due squadre

Il percorso stagionale delle due squadre è finora molto simile nei numeri complessivi: entrambe hanno raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. A fare la differenza sono però i dati relativi a gol fatti e subiti. San Diego FC ha segnato 25 reti incassandone 20, mostrando un equilibrio leggermente più solido, mentre FC Cincinnati ha realizzato 27 gol ma ha subito 32 reti, evidenziando maggiori difficoltà nella fase difensiva.

Anche il rendimento interno ed esterno racconta due storie differenti. San Diego FC si è dimostrata abbastanza affidabile tra le mura amiche, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte allo Snapdragon Stadium. Di contro, FC Cincinnati ha faticato lontano dal proprio impianto, riuscendo a ottenere soltanto una vittoria in trasferta, accompagnata da 3 pareggi e 3 sconfitte.

Guardando allo stato di forma recente, entrambe le squadre attraversano una fase di leggera instabilità. San Diego FC ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, accompagnata da 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre FC Cincinnati ha ottenuto 2 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta nello stesso periodo, mostrando un andamento leggermente più positivo.

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