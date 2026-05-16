La sfida tra San Jose Earthquakes e FC Dallas, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 04:30 al PayPal Park, si presenta come un appuntamento di grande importanza per entrambe le formazioni. Il confronto mette di fronte due squadre con obiettivi e percorsi stagionali diversi, ma entrambe chiamate a dare risposte in questa fase della Major League Soccer.

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Il momento delle due squadre

I San Jose Earthquakes occupano attualmente il secondo posto in classifica con 29 punti, frutto di un cammino molto positivo: 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Anche il dato realizzativo conferma l’ottimo rendimento della squadra, con 29 gol segnati e soltanto 11 subiti, a testimonianza di un equilibrio efficace tra fase offensiva e difensiva. Particolarmente rilevante anche il rendimento casalingo, dove la formazione ha ottenuto 4 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta, dimostrando grande solidità al PayPal Park.

Dall’altra parte, FC Dallas si presenta a questa sfida in una situazione più complicata, occupando l’11ª posizione con 19 punti. Il bilancio stagionale della squadra è composto da 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 25 reti realizzate e 19 incassate. In trasferta, però, il rendimento è stato meno convincente, con 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare lontano da casa, segnale di una certa discontinuità.

L’ultimo precedente tra le due squadre si è concluso in parità, 2-2, confermando un sostanziale equilibrio negli scontri diretti. Tuttavia, lo stato di forma recente mostra dinamiche differenti: San Jose ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite, mentre FC Dallas ha ottenuto 2 successi e 3 sconfitte nello stesso periodo.

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