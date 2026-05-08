La MLS chiude il programma notturno con la sfida tra San Jose Earthquakes-Vancouver Whitecaps, in programma nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio alle ore 04:30. Un match che può avere un peso importante nella corsa ai playoff della Western Conference. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo, puntando su intensità e aggressività. La squadra americana proverà a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

I Vancouver Whitecaps, invece, arrivano con l’obiettivo di conquistare punti anche in trasferta, facendo leva su organizzazione e velocità nelle transizioni offensive. Gli ospiti cercheranno di colpire nei momenti giusti.

Le probabili formazioni di San Jose Earthquakes-Vancouver Whitecaps

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una gara aperta e combattuta, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte. In una sfida di MLS, la differenza spesso la fanno gli episodi e la concretezza sotto porta.

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