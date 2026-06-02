La Copa Argentina entra nel vivo con uno dei confronti più attesi dei sedicesimi di finale. Sul terreno neutro dell'Estadio Pedro Bidegain andrà in scena il derby tra San Lorenzo e Deportivo Riestra, una sfida tutta di Buenos Aires che mette in palio un posto negli ottavi di finale della competizione nazionale.

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Il momento delle due squadre

La formula della coppa non lascia spazio agli errori: chi vince continua il proprio cammino, chi perde saluta definitivamente il torneo. Un contesto che aumenta ulteriormente la pressione su due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti ma accomunate dalla necessità di ottenere una svolta.

Il momento più delicato sembra essere quello del San Lorenzo. Il Ciclón sta vivendo una fase estremamente complicata della stagione e non riesce a ritrovare la vittoria da oltre un mese. Nelle ultime sei partite ufficiali sono arrivati quattro pareggi e due sconfitte, un bilancio che ha alimentato dubbi e tensioni attorno all'ambiente rossoblù.

L'ultimo passo falso, la sconfitta interna per 1-0 contro il Deportivo Recoleta in Copa Sudamericana, ha ulteriormente aggravato una situazione già delicata. A preoccupare non sono soltanto i risultati, ma soprattutto le difficoltà offensive mostrate dalla squadra di Boedo, che nelle ultime settimane ha faticato enormemente a creare occasioni e a trovare la via del gol con continuità.

Il Deportivo Riestra arriva invece all'appuntamento con un morale leggermente migliore. Anche il percorso dei bianconeri è stato caratterizzato da alti e bassi, come testimoniano le due vittorie, i due pareggi e le due sconfitte raccolte nelle ultime sei uscite. Tuttavia, il pareggio ottenuto recentemente in trasferta contro il Palestino in Copa Sudamericana ha restituito fiducia a una squadra che continua a mostrare carattere nei momenti più delicati.

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