La sfida tra San Lorenzo e Santos, valida per la Copa Sudamericana, mette di fronte due squadre che vivono momenti diversi ma entrambe ancora pienamente in corsa nel girone. Gli argentini arrivano all’appuntamento con maggiore solidità nei risultati e una classifica che li vede al comando del gruppo, mentre i brasiliani sono chiamati a reagire dopo un avvio più complicato, con un solo punto raccolto nelle prime due giornate. Guarda ora San Lorenzo-Santos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui San Lorenzo

Ilsi presenta a questa partita forte di una continuità difensiva evidente nelle ultime uscite. Il successo per 1-0 in trasferta contro il Platense è stato l’ennesimo risultato costruito più sulla gestione che sul dominio: solo il 44% di possesso palla, ma sei tiri nello specchio e la capacità di colpire nel momento giusto con. Questo tipo di vittorie fotografa bene la squadra: concreta, poco spettacolare, ma difficile da superare.

Anche nelle gare precedenti il copione è simile. Lo 0-0 contro il Vélez e quello contro il Newell’s, uniti al 2-0 sul Deportivo Cuenca in Sudamericana, raccontano di una squadra che concede pochissimo (appena 0.8 gol di media nelle ultime 10) ma che allo stesso tempo produce poco in fase offensiva.

Qui Santos

Il Santos arriva con numeri più instabili ma anche con una produzione offensiva superiore. Il 2-2 contro il Bahia ne è un esempio chiaro: solo il 36% di possesso, ma sei tiri in porta e una doppietta di Rollheiser che ha permesso di recuperare una gara complicata.

È una squadra che accetta fasi di sofferenza, ma che ha più soluzioni negli ultimi metri rispetto agli avversari. Il problema principale resta la tenuta difensiva. Nelle ultime 10 partite i brasiliani hanno subito in media 1.3 gol, dato che sale a 1.8 nelle trasferte.

San Lorenzo-Santos, probabili formazioni

: Gill; Herrera, Romana, Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde, de Ritis; Cuello, Reali; Auzmendi.: Gustavo Alvarez

Santos (4-2-3-1): Brazao; Mayke, Verissimo, Peres, Escobar; Bontempo, Arao; Barreal, Thaciano, Moisés; Lautaro Diaz. Allenatore: Cuca

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