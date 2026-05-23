La pressione inizia a farsi sentire anche in Brasile. Sabato 23 maggio alle ore 22:00, San Paolo e Botafogo si affrontano in una gara che può cambiare parecchio nella parte alta della classifica del Brasileirao. Le due squadre sono separate da appena tre punti, ma arrivano all’appuntamento vivendo momenti completamente diversi. Il San Paolo continua a rallentare tra campionato e coppe, mentre il Botafogo sembra avere ritrovato fiducia e continuità proprio nelle ultime settimane. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN PAOLO-BOTAFOGO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il San Paolo sta attraversando una fase molto delicata della stagione. La squadra non vince da sette partite consecutive tra campionato e coppe e, nonostante una classifica ancora positiva, le prestazioni recenti hanno fatto emergere parecchi dubbi. L’ultimo pareggio in Copa Sudamericana ha confermato le difficoltà offensive e una certa fragilità mentale nei momenti decisivi.

Il Botafogo, invece, arriva con sensazioni decisamente migliori. La vittoria contro il Corinthians ha dato entusiasmo e confermato la crescita della squadra, che sembra avere trovato maggiore equilibrio sia in fase difensiva che nella gestione delle partite più complicate.

Probabili formazioni di San Paolo-Botafogo

Dorival Junior dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Rafael tra i pali. In difesa spazio a Wendell, Sabino, Franco e Ramon. In mezzo al campo Danielzinho e Luan, mentre sulla trequarti agiranno Ferreirinha, Luciano e Artur alle spalle della punta.

Il Botafogo dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Neto in porta, con Marcal, Bastos, Ferraresi e Vitinho in difesa. A centrocampo Edenilson e Huguinho, mentre Montoro, Kadir e Villalba supporteranno Cabral in attacco.

SAN PAOLO (4-2-3-1): Rafael; Wendell, Sabino, Franco, Ramon; Danielzinho, Luan; Ferreirinha, Luciano, Artur. All. Dorival Junior.

BOTAFOGO (4-2-3-1): Neto; Marcal, Bastos, Ferraresi, Vitinho; Edenilson, Huguinho; Montoro, Kadir, Villalba; Cabral. All. Carvalho.

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