La Copa Sudamericana entra nella fase decisiva con l'andata dei quarti di finale e tra le sfide in programma c'è quella tra Santa Fe e Vasco da Gama. La formazione colombiana arriva all'appuntamento dopo aver eliminato il River Plate e forte di una lunga serie di risultati utili, mentre i brasiliani sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Fluminense. VEDI SANTA FE-VASCO DA GAMA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Santa Fe ha perso soltanto una delle ultime 20 partite e in casa è imbattuto da 15 gare, mentre il Vasco da Gama ha vinto tre delle ultime cinque partite prima della battuta d'arresto nel derby. Il confronto si presenta dunque particolarmente equilibrato, anche considerando il rendimento difensivo delle due squadre e la tendenza a vivere primi tempi con pochi gol. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI SANTA FE-VASCO DA GAMA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Santa Fe-Vasco da Gama in diretta TV e streaming

Santa Fe-Vasco da Gama non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per martedì 8 settembre alle ore 22:00. Per la Copa Sudamericana non è infatti prevista una diretta televisiva italiana. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Copa Sudamericana e cercare Santa Fe-Vasco da Gama tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Santa Fe-Vasco da Gama

Per cercare Santa Fe-Vasco da Gama nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Sudamericana; cercare Santa Fe-Vasco da Gama tra le partite di martedì 8 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Santa Fe-Vasco da Gama: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 8 settembre 2026 allo stadio Nemesio Camacho El Campín di Bogotá, impianto che ospita le gare interne del Santa Fe. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 22:00. Non è prevista una diretta TV italiana della partita.

Partita: Santa Fe-Vasco da Gama

Competizione: Copa Sudamericana, quarti di finale

Copa Sudamericana, quarti di finale Data: martedì 8 settembre 2026

martedì 8 settembre 2026 Orario: 22:00

22:00 Stadio: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Santa Fe

Il Santa Fe arriva ai quarti di finale con una striscia di risultati che conferma la solidità della squadra colombiana. Il 2-2 contro il Fortaleza del 5 settembre ha allungato a cinque la serie di partite senza sconfitte, con una vittoria e quattro pareggi. In Copa Sudamericana il rendimento è ancora più significativo: due vittorie e due pareggi nelle quattro gare disputate, con appena 0,3 gol subiti di media. Il passaggio del turno contro il River Plate è arrivato dopo due pareggi, mentre il fattore campo rappresenta una delle principali armi dei padroni di casa, imbattuti da 15 partite davanti al proprio pubblico.

Qui Vasco da Gama

Il Vasco da Gama si presenta a Bogotá dopo la sconfitta per 1-0 contro il Fluminense, risultato che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. Il bilancio nella Copa Sudamericana resta comunque positivo, con cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La squadra brasiliana ha segnato 1,7 gol di media nella competizione, ma il rendimento in trasferta è meno convincente: nelle ultime dieci gare lontano da casa sono arrivate soltanto tre vittorie e in cinque delle ultime sette trasferte il Vasco ha subito almeno un gol. Nel derby contro il Fluminense, inoltre, la formazione di Pedro Emanuel è scesa in campo con il 4-1-4-1 e ha mantenuto un undici molto competitivo.

La chiave tattica della partita

La partita potrebbe essere decisa dalla capacità del Santa Fe di imporre il proprio ritmo senza concedere spazi al Vasco. I colombiani hanno dimostrato grande continuità difensiva e davanti al proprio pubblico possono puntare sulla pazienza, cercando di non forzare le giocate nella prima parte della gara. Il Vasco, invece, dovrà sfruttare la qualità dei propri uomini offensivi e provare a colpire soprattutto quando il Santa Fe perderà equilibrio. I numeri suggeriscono una sfida inizialmente prudente: entrambe le squadre hanno mostrato una forte tendenza a chiudere i primi tempi con pochi gol, motivo per cui la gestione della prima ora di gioco potrebbe risultare decisiva. In un'andata di quarti di finale, inoltre, nessuna delle due formazioni sembra avere interesse a concedere troppo: il controllo del rischio potrebbe contare quanto la qualità delle occasioni create.

Probabili formazioni di Santa Fe-Vasco da Gama

Per il Santa Fe viene presa come riferimento l'ultima formazione ufficiale, quella schierata nel pareggio per 2-2 contro il Fortaleza. Il tecnico ha utilizzato il 4-4-2 con Asprilla tra i pali, Puerta, Scarpeta, Moreno e Angulo in difesa, Palacios, Toscano, Torres e Rodríguez a centrocampo e Fagúndez-Bustos in attacco.

Per il Vasco da Gama viene invece utilizzato l'ultimo undici ufficiale, quello del derby contro il Fluminense del 6 settembre, terminato 1-0 per i padroni di casa. La squadra brasiliana è stata schierata con il 4-1-4-1.

SANTA FE (4-4-2): Asprilla; Puerta, Scarpeta, Moreno, Angulo; Palacios, Toscano, Torres, Rodríguez; Fagúndez, Bustos.

VASCO DA GAMA (4-1-4-1): Léo Jardim; Lucas Piton, Robert Renan, Carlos Cuesta, Paulo Henrique; Santiago Sosa; Andrés Gómez, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Facundo Colidio; Bruno Duarte.