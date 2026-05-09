Dove vedere Santos-Bragantino in diretta tv e streaming gratis

Il campionato brasiliano entra in una fase sempre più delicata della stagione e tra le sfide più interessanti della quindicesima giornata c’è quella tra Santos e Bragantino. Il match si giocherà domenica 10 maggio all’Estadio Urbano Caldeira alle 23:30, teatro di una gara importante soprattutto per i padroni di casa, ancora coinvolti nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Santos, infatti, sta vivendo un campionato complicato e ha bisogno di continuità per uscire definitivamente dalle posizioni più pericolose della classifica. Il Bragantino, invece, guarda verso l’alto e sogna un posto nelle competizioni continentali, forte di una classifica decisamente più tranquilla. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SANTOS-BRAGANTINO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Santos arriva alla sfida dopo una serie di pareggi consecutivi tra campionato e coppe, risultati che hanno permesso di muovere la classifica ma che non sono bastati per dare una vera svolta alla stagione. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un buon pareggio contro il Palmeiras, mentre in Copa Sudamericana la squadra ha replicato lo stesso risultato contro la Recoleta. Davanti al proprio pubblico il rendimento è stato migliore rispetto alle trasferte, ma serve un successo per dare continuità e aumentare il margine sulla zona calda.

Situazione differente per il Bragantino, che si presenta dopo il successo ottenuto in rimonta contro la Chapecoense. Gli ospiti stanno disputando una stagione positiva e continuano a restare vicini alle prime posizioni. Lontano da casa il rendimento è stato altalenante, ma la squadra ha dimostrato di avere qualità offensive importanti. Anche i precedenti recenti sorridono al Bragantino, imbattuto nelle ultime sfide contro il Santos.

Le probabili formazioni di Santos-Bragantino

Il Santos dovrebbe affidarsi all’esperienza e al talento del tridente formato da Neymar Jr e Gabriel Barbosa, con Rollheiser a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo spazio a Schmidt e Oliva per garantire equilibrio, mentre in difesa Verissimo guiderà il reparto. Il Bragantino risponde con un assetto offensivo e dinamico, puntando sulla velocità di Herrera e sulle qualità realizzative di Isidro Pitta. A centrocampo Gabriel e Sosa avranno il compito di dare ritmo e copertura alla squadra.

Santos (4-2-3-1): Diogenes; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, Luan Peres, Escobar; Joao Schmidt, Oliva; Gabriel Bontempo, Rollheiser, Neymar Jr; Gabriel Barbosa.

Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Pedro Henrique, Alix, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Ignacio Sosa, Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Herrera; Isidro Pitta.

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