Domenica 17 maggio 2026 il Santos FC ospiterà il Coritiba-PR in una sfida importante valida per la sedicesima giornata del campionato di Série A brasiliana. Il match si giocherà all’Urbano Caldeira, il celebre stadio Vila Belmiro, dove è attesa una grande presenza di tifosi pronti a sostenere la squadra di casa in un momento delicato della stagione.

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Il momento delle due squadre

Il Santos attraversa infatti una situazione di classifica complicata. La formazione paulista occupa attualmente il quindicesimo posto con 18 punti conquistati grazie a 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere continuità di rendimento durante il campionato, anche se il fattore campo resta un elemento positivo: davanti ai propri tifosi il Santos ha ottenuto risultati migliori, riuscendo a conquistare diverse vittorie nelle ultime uscite interne.

Il Coritiba-PR arriva invece alla sfida con una posizione leggermente più tranquilla. La squadra occupa il nono posto in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Tuttavia, il bilancio difensivo evidenzia alcune problematiche, con la squadra che ha spesso concesso troppo agli avversari. Anche il rendimento esterno non è stato particolarmente brillante, considerando che il Coritiba ha raccolto soltanto 3 successi e 2 pareggi lontano dal proprio stadio.

Un altro dato significativo riguarda il momento recente della formazione ospite, che arriva da una serie negativa di risultati e non vince da cinque partite consecutive, elemento che potrebbe incidere sul morale della squadra.

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