Il turno infrasettimanale porta la Lazio al Mapei Stadium, dove il Sassuolo cerca una risposta dopo un periodo difficile. Martedì 27 ottobre 2026 alle 18:30, le due squadre si affrontano nell’anticipo della nona giornata di Serie A: i biancocelesti vogliono proseguire la corsa in testa alla classifica, mentre i neroverdi hanno bisogno di interrompere una striscia di quattro partite senza vittorie. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La formazione di Gennaro Gattuso arriva dal successo per 2-1 contro il Parma, che l’ha portata a 22 punti. Gli uomini di Alberto Aquilani, invece, sono rimasti a quota otto dopo il 2-0 subito sul campo del Como. Il rendimento casalingo del Sassuolo, ancora imbattuto davanti al proprio pubblico, aggiunge interesse a una sfida tra squadre che attraversano momenti differenti. IL CALCIO CONTINUA ANCHE PRIMA E DOPO IL MATCH: CONSULTA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI DI LOTTOMATICA E GUARDA LA PROGRAMMAZIONE DI VINCITÙ.

Sassuolo-Lazio in streaming: appuntamento su DAZN

Sassuolo, il Mapei Stadium per interrompere la frenata

, con calcio d’inizio alle. Data, orario e programmazione sono confermati dal calendario ufficiale del club neroverde. Per vedere la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN sulle smart TV e sugli altri dispositivi compatibili. La diretta streaming sarà accessibile anche da computer attraverso il sito della piattaforma, oppure da smartphone e tablet tramite l’applicazione. Sarà necessario un abbonamento DAZN che includa la Serie A. La gara non rientra nelle partite del turno trasmesse anche da Sky Sport e NOW.Iltorna in campo a pochi giorni dalla sconfitta di Como. Un intervallo breve, che lascia poco tempo per preparare la partita ma offre subito l’opportunità di reagire. Nelle ultime quattro giornate i neroverdi hanno raccolto soltanto un punto. La difficoltà riguarda la capacità di accompagnare la costruzione del gioco con occasioni concrete, mantenendo allo stesso tempo una copertura efficace quando il pallone passa agli avversari.

Contro la Lazio servirà una prestazione attenta soprattutto nelle distanze tra centrocampo e difesa. Concedere ricezioni comode ai giocatori offensivi biancocelesti rischierebbe di rendere complicata la serata. Il fattore campo rappresenta una risorsa per Aquilani. Davanti al proprio pubblico il Sassuolo ha finora mantenuto l’imbattibilità e proverà ad affidarsi alla qualità di Domenico Berardi per creare pericoli e dare respiro alla manovra.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Domenico Berardi dell'US Sassuolo contende il pallone a Diego Moreira dell'AC Milan durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e AC Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Lazio, Gattuso cerca continuità dopo il successo sul Parma

Lasi presenta in Emilia con la fiducia costruita attraverso otto giornate senza sconfitte. Il 2-1 contro il Parma ha confermato la capacità dei biancocelesti di conquistare punti anche nelle partite meno semplici. Uno degli aspetti più significativi del percorso della squadra è la continuità offensiva: nelle ultime sei gare di campionato sono arrivate sempre almeno due reti.

Una produzione distribuita che permette a Gattuso di trovare soluzioni attraverso gli attaccanti, gli inserimenti delle mezzali e la spinta degli esterni. Il Sassuolo richiederà però attenzione nella gestione del pallone. Per la Lazio sarà importante attaccare senza lasciare troppo spazio alle ripartenze, soprattutto sul lato di Berardi. La necessità di confermarsi in alto passa anche dalla capacità di leggere questi momenti.

La chiave tattica: Berardi e Zaccagni possono aprire la partita sulle fasce

Il duello sulle corsie può incidere molto sull’incontro. Ilcercherà di coinvolgere, che partendo da destra potrà accentrarsi sul sinistro oppure combinare con. Le avanzate dipotrebbero lasciare spazi da attaccare, ma obbligheranno anche il capitano neroverde a contribuire alla copertura. Sul fronte opposto, la Lazio proverà a sfruttare gli scambi tra il terzino portoghese eper mettere in difficoltà

In mezzo al campo sarà importante il confronto tra Matić e Belahyane, chiamati a dare ordine alla manovra e proteggere la difesa. Gli inserimenti di Frattesi possono costringere il Sassuolo ad abbassarsi, mentre Thorstvedt cercherà di accompagnare Esposito nell’area biancoceleste. Per entrambe, la scelta del momento in cui far avanzare le mezzali sarà decisiva: perdere il pallone con troppi uomini oltre la sua linea potrebbe concedere ripartenze pericolose.

ROMA, ITALIA - 24 OTTOBRE: Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard della SS Lazio festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e Parma Calcio allo Stadio Olimpico il 24 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le probabili formazioni: Berardi guida i neroverdi, Noslin al centro dell’attacco laziale

Ildovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. La linea difensiva sarà composta da. A centrocampoagirà tra, mentre il tridente offensivo vedràai lati di

Anche la Lazio è attesa con il 4-3-3. Davanti a Mandas, spazio a Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle corsie, con Šutalo e Diogo Leite al centro della difesa. Belahyane sarà il riferimento in mediana, affiancato da Frattesi e Taylor. In attacco Noslin dovrebbe occupare la posizione centrale, sostenuto da Isaksen e Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Ćaleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matić, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Sassuolo-Lazio: orario e informazioni sulla diretta