Lo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata apre le porte a una sfida che mette di fronte Savoia e Casertana, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone C con l'obiettivo di riscattare un avvio di campionato non ancora all'altezza delle aspettative. I padroni di casa di Alessandro Formisano sono ancora fermi a quota zero, mentre i rossoblù di Vinicio Espinal hanno conquistato un punto all'esordio. VEDI SAVOIA-CASERTANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Savoia-Casertana in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Savoia-Casertana

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Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Savoia-Casertana: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, impianto che ospita le gare interne del Savoia. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 18:00.

Partita: Savoia-Casertana

Savoia-Casertana Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Alfredo Giraud

Alfredo Giraud Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per il Savoia si tratta di un appuntamento importante per cancellare immediatamente la sconfitta dell'esordio. La Casertana, invece, vuole conquistare il primo successo stagionale dopo il pareggio ottenuto nella giornata inaugurale.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. Il bilancio storico vede la Casertana in vantaggio con due vittorie nelle tre gare disputate, ma l'ultimo confronto diretto ha premiato proprio il Savoia.

Il momento del Savoia

Il Savoia ha iniziato il campionato con una sconfitta contro l'AZ Picerno, rimanendo così a quota zero in classifica. La squadra di Alessandro Formisano dovrà quindi reagire immediatamente per evitare di complicare ulteriormente il proprio avvio di stagione.

Il fattore campo rappresenta una delle principali armi a disposizione dei biancoscudati. La sfida contro la Casertana permetterà infatti al Savoia di giocare davanti al proprio pubblico e di cercare quei primi punti che potrebbero restituire fiducia al gruppo.

La sconfitta dell'esordio ha lasciato anche una differenza reti negativa, elemento sul quale Formisano dovrà intervenire per migliorare l'equilibrio generale della squadra.

La partita si presenta quindi come un banco di prova importante. Il Savoia dovrà sfruttare al meglio le proprie occasioni e mantenere alta la concentrazione contro una Casertana che, pur non avendo ancora vinto, ha iniziato la stagione conquistando un punto.

L'obiettivo dei padroni di casa è chiaro: conquistare la prima vittoria e trasformare il Giraud in un fattore determinante per il prosieguo del campionato.

Il momento della Casertana

La Casertana arriva alla trasferta di Torre Annunziata dopo un pareggio ottenuto nella prima giornata. La squadra di Vinicio Espinal ha quindi conquistato un punto e occupa attualmente la decima posizione del girone.

L'avvio è stato più incoraggiante rispetto a quello del Savoia, ma i rossoblù sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. La gara del Giraud rappresenta quindi un'opportunità importante per provare a trasformare il pareggio dell'esordio in una vittoria.

La Casertana può inoltre guardare con fiducia ai precedenti, visto che ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre sfide contro il Savoia. L'ultimo confronto, però, ha sorriso ai padroni di casa, motivo per cui il dato storico non può essere considerato una garanzia.

Espinal dovrà quindi preparare una partita attenta, cercando di sfruttare le difficoltà mostrate dal Savoia nella prima giornata senza concedere agli avversari la possibilità di prendere fiducia davanti al proprio pubblico.

Un successo permetterebbe alla Casertana di salire a quota quattro punti e di avvicinarsi immediatamente alle zone più interessanti della classifica.