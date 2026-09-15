La Serie C propone il confronto tra Scafatese e Monopoli, valido per la quinta giornata del Girone C. Il match è in programma martedì 15 settembre 2026 alle 21:00 allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli. VEDI SCAFATESE-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Scafatese arriva alla sfida con 5 punti e l'11ª posizione in classifica, mentre il Monopoli è settimo con 6 punti. La formazione allenata da Michele Facciolo ha raccolto una vittoria, due pareggi e una sconfitta, mentre quella guidata da Alberto Colombo ha conquistato due successi e incassato due ko. Nell'ultimo turno la Scafatese ha superato 2-1 il Catania, mentre il Monopoli ha battuto 1-0 il Foggia. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI SCAFATESE-MONOPOLI. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Scafatese-Monopoli in diretta TV e streaming

Scafatese-Monopoli sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 255. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le gare di Serie C.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Scafatese-Monopoli tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Scafatese-Monopoli

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Scafatese-Monopoli tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Scafatese-Monopoli: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida tra Scafatese e Monopoli è fissata per martedì 15 settembre 2026 alle ore 21:00. La gara sarà visibile su Sky Sport 255 e in streaming su NOW.

Partita: Scafatese-Monopoli

Scafatese-Monopoli Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Raffaele Guariglia, Agropoli

Raffaele Guariglia, Agropoli Diretta TV: Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Scafatese

La Scafatese si presenta all'appuntamento con 5 punti e l'11ª posizione nel Girone C. Il rendimento nelle prime quattro giornate racconta di una squadra ancora alla ricerca di continuità: una vittoria, due pareggi e una sconfitta hanno prodotto 7 gol all'attivo e 8 al passivo.

La squadra di Michele Facciolo ha però ritrovato entusiasmo grazie al successo dell'ultimo turno. Il 2-1 ottenuto sul campo del Catania rappresenta infatti un risultato importante per una formazione che non ha ancora centrato la prima vittoria interna. Il dato offensivo è positivo, ma gli 8 gol incassati evidenziano una fase difensiva che dovrà trovare maggiore equilibrio.

Qui Monopoli

Il Monopoli occupa invece il 7º posto con 6 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte. La squadra di Alberto Colombo ha realizzato appena 3 gol nelle prime quattro giornate, ma ha concesso soltanto 2 reti, confermandosi tra le formazioni più attente nella protezione della propria porta.

Nell'ultimo incontro è arrivato il successo per 1-0 contro il Foggia, un risultato che ha dato ulteriore fiducia alla squadra. Il principale obiettivo sarà ora riuscire a trovare continuità anche lontano da casa, dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti trasferte.

La chiave tattica della partita

La Scafatese dovrebbe affidarsi a un 4-3-3, con tre centrocampisti chiamati a sostenere sia la costruzione sia gli inserimenti offensivi e un tridente pronto ad attaccare gli spazi. Il Monopoli risponderà con un 3-5-2, puntando sulla superiorità numerica nella zona centrale e sulla spinta degli esterni.

Il confronto potrebbe quindi svilupparsi soprattutto sulle corsie laterali: la Scafatese cercherà di sfruttare l'ampiezza garantita dalle proprie ali, mentre il Monopoli proverà a utilizzare gli esterni del centrocampo per accompagnare la manovra e creare situazioni di superiorità. Sarà inoltre importante per la formazione di Colombo non concedere profondità al tridente avversario.

Probabili formazioni

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Guerra, Scognamiglio, Suhs, Novella; Toscano, Tripi, Proia; Convitto, Volpicelli, Palmieri. All. Michele Facciolo

MONOPOLI (3-5-2): Tommasi; Colombara, Piccinini, Angileri; Valenti, Battocchio, Calcagni, Scipioni, Tosi; Bernardotto, Capone. All. Alberto Colombo